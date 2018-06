Domy z drukarki 3D wkrótce w Holandii

Druk 3D jest na dobrej drodze, aby zmienić sposób wytwarzania produktów niemal w każdej kategorii. Od zabawek, przez silniki odrzutowe, aż po protezy kończyn. W Eindhoven już wkrótce powstanie pięć domów jednorodzinnych z betonu pozyskanego techniką druku 3D.

Zdjęcie Wizja artystyczna domu z drukarki 3D w Eindhoven /Fot. Project Milestone /materiały prasowe Inteligentne miasta Yhnova - francuski dom z drukarki 3D

Wszystkie osoby zaangażowane w projekt - firma budowlana, władze miasta oraz eksperci w dziedzinie druku na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven - uważają to przedsięwzięcie za pierwszy krok w kierunku opracowania wysokiej jakości, modyfikowalnych i przyjaznych dla środowiska budynków mieszkalnych.



"Pozyskiwanie betonu techniką druku 3D może być potencjalnym przełomem w branży budowlanej. Oprócz możliwości uzyskania niemal dowolnego kształtu, umożliwia także architektom projektowanie bardzo drobnych konstrukcji betonowych. Łatwo jest także uwzględnić indywidualne życzenia dla każdego domu przy minimalnych dodatkowych kosztach. Kolejną ważną zaletą jest zrównoważony rozwój, ponieważ potrzeba znacznie mniej cementu, co zmniejsza emisję CO2" - czytamy w oficjalnym komunikacie.



Realizacja przedsięwzięcia nazwanego "Project Milestone" ma rozpocząć się jeszcze w tym roku na zalesionym terenie dzielnicy Meerhoven. Szczęśliwi nabywcy trzypokojowego, parterowego domu (złożono już ponad 20 wniosków) powinni móc wprowadzić się w pierwszej połowie 2019 r.



Zespół zamierza stworzyć tylko ściany zewnętrzne i wewnętrzne za pomocą betonu uzyskanego techniką druku 3D, ale prace będą postępować po kolei, nie jednocześnie, aby móc zdobyć cenne doświadczenie. Projekt będzie realizowany pod czujnym okiem profesora Theo Saleta. W ubiegłym roku jego zespół ukończył pierwszy na świecie betonowy most wykonany techniką druku 3D w pobliskim Gemert.