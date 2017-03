Co z Hyperloop w Polsce? - pyta poseł Piotr Liroy-Marzec

Poseł Piotr Liroy-Marzec zwrócił się z pytaniem do Ministerstwa Rozwoju, czy polski rząd zamierza wspierać technologię Hyperloop, koncepcję komunikacji pasażerskiej w założeniu pozwalającej na przemieszczenie się z Warszawy do Gdańska w około 40 min. Ministerstwo ustosunkowało się do jego interpelacji.

Na czym polega technologia Hyperloop? W specjalnej rurze, z której wypompowuje się nawet 99 proc. powietrza, umieszcza się kapsułę pasażerską. Dzięki zredukowanemu oporowi powietrza i braku oporu toczenia, "wagonik" poruszający się na poduszkach magnetycznych jest w stanie rozpędzić się do prędkości niemal 1 macha (ponad 1100 km/h), zużywając tyle energii, co samochód pędzący z prędkością ok. 130 km/h.

Rura o średnicy kilku metrów postawiona ma być na kilkumetrowych wspornikach. Całość zasilana będzie energią słoneczną, czerpaną poprzez kolektory mieszczące się na rurze Hyperloop. Dzięki temu podróż z Warszawy do Gdańska mogłaby trwać ok. 40 minut, a bilet byłby dużo tańszy od miejscówki w Intercity.

"Zwracam się do Pana, jako ministra odpowiedzialnego za rozwój naszego kraju. Czy polski rząd zamierza wesprzeć prace zespołu Hyper Poland?" - w interpelacji zwrócił się do ministra rozwoju i finansów, Mateusza Morawieckiego, poseł partii Kukiz’15. Czym jest wspomniany Hyper Poland? To grupa skupiająca młodych wynalazców z Polski, osobny pracujące nad rozwojem technologii Hyperloop. Więcej o nich można przeczytać w tym osobnym materiale.

"Czy może Pan zobowiązać się do uczynienia z budowy Hyperloop priorytetowego przedsięwzięcia infrastrukturalnego, który pozwoli nadrobić wieloletnie opóźnienia w budowie szybkich dróg oraz remontów sieci kolejowej w Polsce?" - mogliśmy przeczytać w interpelacji Piotr Liroya-Marca.

Ministerstwo Rozwoju ustosunkowało się do jego pytania: "Pragnę Pana zapewnić, iż polski rząd również z zainteresowaniem obserwuje postępy prac nad stworzeniem polskiego modelu Hyperloopa oraz osiągnięcia polskich naukowców w tym obszarze, zarówno w Polsce jak i na świecie. Pomimo, że prace nad projektem prototypu Hyperloopa są na wstępnym etapie, Pani Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, już dwukrotnie spotkała się z przedstawicielami Hyperloop Poland. Podczas spotkania wręczony został list intencyjny, w którym zadeklarowano, że strona rządowa będzie wspierać projekt Hyperloop. Ponadto projekt ten wpisuje się w projekt wsparcia elektromobilności. Polska potrzebuje bowiem nowych impulsów rozwojowych, które wprowadzą gospodarkę na wyższy poziom rozwoju, a także będzie mieć bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości życia Polaków i ich zamożność".

W Stanach Zjednoczonych trwają pierwsze testy Hyperloop One. Plan Elona Muska, ojca nowej formy transportu, zakładają uruchomienie pierwszego toru w 2021 roku. Polska, za sprawą deklaracji Ministerstwa, trafia na długą listę krajów, które "są zainteresowane" Hyperloopem - począwszy od Słowenii, Słowacji i Austrii, przez Emiraty Arabskie, na Malezji kończąc.