Chiny budują największą na świecie pływającą farmę solarną

W chińskiej prowincji Anhui na szczycie opuszczonej kopalni węgla powstaje ogromna pływająca farma słoneczna. Zakończenie budowy jest planowane na maj bieżącego roku.

Zdjęcie W Chinach powstaje największa na świecie pływająca farma solarna /materiały prasowe

Ze względu na ogromne zanieczyszczenie powietrza w Chinach, kraj ten stara się w coraz większym stopni inwestować w projekty związane z energią odnawialną. Budowa farm słonecznych jest częścią globalnego trendu mającego na celu rezygnację z energii wytwarzanej z paliw kopalnych.



Aby poprawić jakość powietrza w Chinach, tamtejszy rząd zobowiązał się wydać co najmniej 360 mld dol. na projekty dotyczące czystej energii i stworzyć 13 mln nowych miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii do 2020 r. Chiny stały się tym samym jednym z największych na świecie inwestorów w alternatywne źródła energii, takie jak energia słoneczna, wiatrowa i wodna.



Najnowszy megaprojekt energetyczny - gigantyczna pływająca farma słoneczna w Anhui - jest coraz bliższy ukończenia. W 2017 r. uruchomiono 166 000 paneli, które mogą wytworzyć 40 mW mocy - to wystarczająca ilość do zaopatrzenia w energię 15 000 domów. Jest to obecnie największy na świecie pływająca farma solarna, która będzie działała przez 25 lat.



W grudniu rozpoczęły się prace nad jeszcze większą farmą solarną, która ma zostać uruchomiona w maju 2018 r. Znajdująca się także w Anhui farma wyprodukuje do 150 mW mocy dla ok. 94 000 domów.