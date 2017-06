Chińczycy testują samoobsługowy, autonomiczny sklep na kółkach

Szwedzki startup stworzył odważny projekt, który jest obecnie testowany w Szanghaju.

Szwedzka firma Wheelys stworzyła wynalazek o nazwie Mobys, który ma zrewolucjonizować codzienne zakupy. Bazuje on na przeszklonej budce na kółkach, która może sama poruszać się po ulicach i dojeżdżać do klientów. Może też regularnie zatrzymywać się w wyznaczonych przez właściciela miejscach.



Sklep jest bezobsługowy i aby z niego korzystać trzeba pobrać aplikację, którą później trzeba połączyć z kartą płatniczą. Za jej pomocą można dostać się do środka. Produkty można dowolnie brać z półek, jednak wcześniej każdy z nich należy zeskanować. Po opuszczeniu sklepu, z konta klienta automatycznie pobierane są pieniądze.





Moby ma być przydatny przede wszystkim na obszarach wiejskich, gdzie do najbliższego stacjonarnego sklepu jest bardzo daleko, ale z pewnością w miastach również znalazł by swoje zastosowanie. Domyślnie, ma to być miejsce z najbardziej potrzebnymi produktami, takimi jak pieczywo, czy owoce, ale na filmie reklamowym widać także ubrania i buty.



Według twórców, Moby jest dużo tańszy w zakupie i eksploatacji niż tradycyjny, stacjonarny sklep i to ma być jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorcy będą wybierać to rozwiązanie. Twórcy liczą, że wynalazek trafi do powszechnego użytku już za rok.