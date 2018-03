Autonomiczna kolejka na lotnisku we Frankfurcie

Siemens dostarczy autonomiczny system transportu osobowego na lotnisku we Frankfurcie.

Zdjęcie Tak będzie wyglądać kolejka Airval /materiały prasowe

Spółka Fraport AG, operator lotniska we Frankfurcie, zleciła firmie Siemens dostarczenie w pełni autonomicznej kolejki osobowej Airval. System ma stanowić połączenie terminali 1 i 2 z nowym terminalem 3.



Airval to w pełni autonomiczny system transportu osobowego. Pociągi poruszają się na gumowych oponach na szynie prowadzącej. To rozwiązanie zapewnia wysoką wydajność systemu zasilania oraz niewielkie odstępy między pociągami.



Linia będzie miała 5,6 kilometra długości, dwa tory i trzy stacje. W ramach kontraktu firma dostarczy także 12, w pełni autonomicznych, dwu-segmentowych pociągów, wyposażonych w system kontroli Trainguard.



Siemens będzie także odpowiedzialny za wyposażenie torowiska, instalację drzwi ekranujących na stacjach, systemu komunikacji oraz wyposażenie zajezdni i systemu zasilającego. Dodatkowo, firma będzie świadczyć usługę serwisową przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 5.



System Airval zostanie zaprojektowany i zbudowany w fabrykach Siemensa w Tuluzie we Francji. Autonomiczna kolejka ma rozpocząć pracę na lotnisku we Frankfurcie w 2023 r.



Wagoniki systemu Airval będą kursowały na lotnisku we Frankfurcie co dwie minuty, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. W godzinach szczytu kolejka może przetransportować w jednym kierunku ponad 4 tysiące pasażerów na godzinę. Maksymalna prędkość pociągu to 80 km/h. Duże drzwi i szerokie przejścia ułatwiają wchodzenie i wychodzenie z wagonów i oferują dużo miejsca na bagaże. Informacja pasażerska oraz pokładowy Internet zwiększają komfort i wygodę pasażerów.



Systemy autonomicznego transportu osobowego Siemensa działają już na lotniskach we Francji, Roissy Charles-de-Gaulle oraz Orly w Paryżu jak również na lotnisku O'Hare w Chicago. System Val jest również stosowany na liniach metra, na przykład w Lille, Rennes i Tuluzie oraz w Uijeongbu w Korei Południowej oraz Turynie we Włoszech.