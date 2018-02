ARCHOS Hello - asystent głosowy z Androidem

ARCHOS Hello to pierwszy w ofercie firmy asystent głosowy, bazujący na Androidzie 8.0. Zostanie on zaprezentowany na targach MWC 2018 w Barcelonie.

Zdjęcie ARCHOS Hello /materiały prasowe Amazon Echo i Alexa - jutro asystentów głosowych

Asystent występuje w dwóch wersjach - mniejszej, z 7-calowym ekranem HD, oraz większej, z 8,4-calowym ekranem Full HD. Hello obsługiwany jest przy użyciu komend głosowych. Pozwala na wykonywanie połączeń wideo, odtwarzanie filmów i muzyki oraz korzystanie z bogatej oferty usług online. Można z jego pomocą pozyskać informację na temat najnowszych wydarzeń, pogody czy aktualnych warunków drogowych. Treści wyświetlane na ekranie urządzenia można bezprzewodowo streamować na telewizor lub monitor.



ARCHOS Hello pracuje pod kontrolą Androida 8.0 Oreo. Wyświetlacze obu wersji Hello mają dotykowy panel IPS, który zapewnia wysoką jakość obrazu oraz szerokie kąty widzenia. Urządzenie może funkcjonować w dwóch ustawieniach - poziomym oraz pionowym. Jego sercem jest czterordzeniowy procesor, wspierany przez 2 GB pamięci RAM. Do dyspozycji użytkownika oddano tu 16 GB pamięci wewnętrznej.



ARCHOS Hello został również wyposażony w głośnik oraz cztery mikrofony kierunkowe pozwalające na wygodną obsługę urządzenia za pomocą komend głosowych. Urządzenie posiada wbudowaną kamerę 5 MP, oferuje łączność bezprzewodową (Wi-Fi i Bluetooth). Dzięki baterii o pojemności 4000 mAh może pracować również bez zewnętrznego zasilania.

Zdjęcie ARCHOS Hello / materiały prasowe

ARCHOS Hello może posłużyć jako centralka dla rozwiązań typu smart home (inteligentnego domu), w tym m.in.: systemów oświetlenia, ogrzewania, monitoringu czy zasłon okiennych. Jest to możliwe dzięki ekosystemowi Google oraz stworzonej przez ARCHOS sieci PicoWAN, służącej do jednolitego zarządzania różnymi urządzeniami IoT.



Asystent domowy ARCHOS Hello zostanie zaprezentowany na targach MWC w Barcelonie. Produkt pojawi się w sprzedaży latem. Cena 7-calowej wersji to 129,99 Euro, zaś 8,4-calowej 179,99 Euro.