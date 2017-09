VL7860 i P8800 - nowe projektory Acer

Acer przedstawił dwa nowe projektory - Acer VL7860, skierowany do użytkowników kina domowego oraz Acer P8800, dedykowany osobom, które potrzebują najwyższej jakości obrazu w dużych pomieszczeniach lub podczas imprez masowych.

Zdjęcie Acer VL7860 /materiały prasowe

Acer VL7860 zapewnia obraz o przekątnej 120 cali w rozdzielczości 4K UD (3840x2160, 8.3 Mpx), a technologia XPR firmy Texas Instruments, pozwala cieszyć się kinową jakością obrazu w domowym zaciszu. Dzięki jasności 3000 ANSI lumenów, kontrastowi 1 500 000:1 oraz technologii DynamicBlack (dynamicznie regulowanej mocy lamp dla uzyskania optymalnych poziomów czerni), Acer VL7860 jest w stanie dostarczyć ostry obraz zarówno w przypadku zdjęć, jak i filmów.

Projektor obsługuje szeroką gamę kolorów; 110 proc. przestrzeni barw Rec. 709, a także jest zgodny z Rec. 2020. Do tego, dzięki zgodności ze standardem sRGB, VL7860 gwarantuje spójność barw i eliminuje rozbieżności w ich odzwierciedleniu. Projektor wyświetla płynny obraz nawet w scenach z szybkim ruchem dzięki systemowi nakładania klatek AcuMotion, który oblicza i generuje klatki pośrednie, wstawiając je pomiędzy istniejące.

Dzięki kompatybilności z HDR (High Dynamic Range), projektor jest w stanie wyświetlić większy zakres tonalny, przy głębszym kontraście i szerszym zakresie jasności. Dwa wbudowane głośniki, o mocy 5W, pozwalają użytkownikom cieszyć się dobrej jakości dźwiękiem, nawet nie podłączając zewnętrznego zestawu audio.

Jako najmniejszy laserowy projektor 4K UHD na świecie, VL7860 został zaprojektowany w kompaktowej obudowie, co pozwala użytkownikom cieszyć się laserową jakością obrazu w większej ilości miejsc. Dzięki diodom laserowym nie jest już konieczne wymienianie wypalonych lamp rtęciowych, co bezpośrednio przekłada się na zysk dla użytkownika oraz ochronę środowiska. Aby dokonać dalszych oszczędności, użytkownicy mogą korzystać z projektora w trybie ECO, redukując zużycie energii i wydłużając żywotność lampy do 30 tys. godzin.

VL7860 oferuje sporą wszechstronność dzięki zoomowi 1.6x, pozwalając użytkownikom na elastyczność w doborze umiejscowienia projektora na różnych dystansach wyświetlania. Co więcej, użytkownicy skorzystać mogą z certyfikowanego, profesjonalnego trybu kalibracji ISFccc (Certified Calibration Controls), by wyrównać poziomy barw oraz jasności w sposób odpowiadający otoczeniu.

Zdjęcie Acer P8800 / materiały prasowe

Acer P8800

Projektor Acer P8800 również wyposażono w technologię Texas Instruments XPR. Połączenie ostrości obrazu 4K UHD z jasnością wynoszącą 5000 ANSI lumenów czysty obraz, niezależnie od oświetlenia zewnętrznego, dystansu wyświetlania oraz rozmiaru projekcji. Te rozwiązania wsparto kontrastem 1 200 000:1 zapewniającym głęboką i jaskrawą biel. Dzięki wykorzystaniu technologii AcuMotion oraz zgodności z Rec. 709 oraz Rec. 2020, obraz jest pełen żywych kolorów.

Proste użytkowanie projektora zapewniane jest przez system Crestron Network pozwalający na kontrolę ekranu poprzez sieć LAN, nawet przez wielu użytkowników jednocześnie. Podczas instalacji, P8800 daje spory wybór umiejscowienia go i dostrojenia obrazu dzięki elektrycznie sterowanemu zoomowi 1,96x, pozycjonowaniu soczewki w pionie oraz poziomie, a także umieszczeniu jej centralnie w obudowie projektora.