Miniaturowy i wodoodporny - nowy aparat Sony RX0

Seria aparatów RX firmy Sony zostanie wzbogacona o nowe urządzenie. Jest nim model RX0, zamknięty w wytrzymałej obudowie o bardzo małych wymiarach.

Zdjęcie Sony RX0 /materiały prasowe

W RX0 wykorzystano 15,3-megapikselowy przetwornik obrazu Exmor RSCMOS typu 1,0", połączony z procesorem obrazu BIONZ X i szerokokątnym obiektywem ZEISS Tessar T* 24 mm F4. Aparat może wykonywać zdjęcia z szybkością do 16 kl./s. Jest wyposażony w migawkę niwelującą zniekształcenia o minimalnym czasie otwarcia 1/32 000 sekundy.

Sony RX0 może się pochwalić wodoodpornością do głębokości 10 metrów, a po zamontowaniu w nowej obudowie MPK-HSR1 — aż do 100 metrów. Aparat jest też odporny na uderzenia (wytrzymuje upadek z wysokości do 2 m) oraz na zmiażdżenie wskutek oddziaływania sił do 200 kG / 2000 N. Urządzenie pozwoli rejestrować zdjęcia oraz filmy w każdych warunkach: w deszczu, pod wodą, w zapyleniu lub miejscach piaszczystych. Obudowa RX0 waży 110 g, a jej wymiary to 59 x 40,5 x 29,8 mm.

RX0 oferuje rozbudowany zestaw funkcji do filmowania. Jedną z nich jest tryb nagrywania ujęć do wyświetlenia w silnie zwolnionym tempie, w którym aparat może rejestrować nawet 1000 klatek na sekundę. Łącze HDMI umożliwia reprodukcję "czystego", niepoddanego kompresji sygnału o rozdzielczości 4K w celu zapisania go na rejestrator zewnętrzny. W dokładnym nastawaniu ostrości pomagają funkcje powiększania obrazu i wyróżniania ostro ujmowanych fragmentów, a profile obrazu i krzywa S-Log2 dają swobodę urzeczywistniania własnych wizji twórczych. Podczas filmowania wieloma aparatami niezastąpione okażą się funkcje kodu czasowego i bitów użytkownika, ułatwiające późniejszy montaż materiału. Do kontroli nad ujęciem można też wykorzystywać wstępnie zaprogramowane ustawienia ostrości.

RX0 może pracować w systemach złożonych z wielu aparatów. Bezprzewodowy sterownik radiowy Sony FA-WRC1M pozwala wyzwalać nawet 15 aparatów RX0, a aplikacja PlayMemories Mobile umożliwia bezprzewodowe podłączenie pięciu tych urządzeń.

Aby umożliwić pełne wykorzystanie aparatu RX0, wprowadzono też wiele nowych akcesoriów. Należy do nich obejma VCT-CGR1, która zwiększa uniwersalność całego systemu, obudowa MPK-HSR1 umożliwiająca nurkowanie z aparatem RX0 na głębokość do 100 metrów, osłona przewodu CPT-R1, zapasowy ochraniacz obiektywu VF-SPR1, zestaw adaptera do filtrów VFA-305R1 (w którego skład wchodzi adapter do filtrów, osłona przeciwsłoneczna obiektywu i ochraniacz wielopowłokowy), akumulator NP-BJ1 i zestaw akcesoriów ACC-TRDCJ.

Dostawy aparatu RX0 do Europy rozpoczną się w październiku 2017 r.