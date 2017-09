IFA 2017: LG prezentuje nowe możliwości telewizorów OLED

Firma LG Electronics zaprezentuje podczas targów IFA 2017 swoją najnowszą linię telewizorów na 2017 rok, które udoskonalono o zaawansowane rozwiązania Dolby, oraz technologię Technicolor.

Zdjęcie IFA 2017 - LG stawia na telewizory OLED /materiały prasowe Testy HDR - test High Dynamic Range w grach i filmach

LG zaprezentowało telewizory OLED z tegorocznej oferty wyposażone w Technicolor Expert Mode, który pozwala na wyświetlanie kolorów zoptymalizowanych przez ekspertów z firmy Technicolor, którzy czuwają nad jakością barw w największych hollywoodzkich produkcjach. Już od października, tryb ten będzie dostępny w menu ustawień obrazu we wszystkich telewizorach LG OLED z oferty na rok 2017. Ponadto, firma LG przygotowuje się do wprowadzenia Technicolor Expert Mode w tegorocznych telewizorach SUPER UHD.

Reklama

Podczas targów IFA 2017 firma LG zaprezentuje szerokie możliwości wyświetlania obrazu 4K HDR, jakie zapewnia telewizor OLED współpracujący z konsolą Xbox One S firmy Microsoft i grą Forza Horizon 3. Dzięki technologii HDR połączonej z regulacją jasności pojedynczych pikseli matrycy OLED można uzyskać wierne odwzorowanie odblasku słońca na karoserii samochodów. Refleksy świetlne widoczne na matrycy organicznej są niezwykle jasne i pozbawione przebarwień nawet na ciemnym tle. Entuzjaści gier docenią bardzo małe opóźnienie sygnału wejściowego, które nie przekracza 21,3 milisekundy. Oznacza to, że w trybie HDR Game Mode, telewizor LG niemal natychmiastowo reaguje na obraz przesyłany z konsoli Microsoft Xbox One S.Tegoroczne modele OLED i SUPER UHD obsługują wszystkie formaty HDR, w tym Dolby Vision, HDR10 oraz HLG (Hybrid Log Gamma). Dodatkowo telewizory z linii LG UHD 2017 roku są zgodne z formatem HLG.



W przyszłości firma zamierza także wprowadzić do tych modeli obsługę formatu Advanced HDR firmy Technicolor. Telewizory LG wyposażono również w funkcję HDR Effect, która skaluje zakres tonalny obrazu ze standardowych źródeł, zwiększając jasność oraz podwyższając współczynnik kontrastu. Podczas targów IFA 2017 firma LG przeprowadzi kilka pokazów HDR, m.in. prezentacja materiałów 4K w formacie HLG przygotowanych przez BBC, nagrań w formacie HDR 10 oferowanych przez Amazon, a także treści w formacie Dolby Vision dostarczanych przez Netflix.

Podczas IFA 2017 firma LG po raz pierwszy zademonstruje udoskonalone funkcje sterowania głosowego Alexa, dostępne w każdym telewizorze LG podłączonym do głośnika Amazon Echo.