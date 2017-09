Acer na IFA 2017: Kamery 360 stopni z modemem LTE

Acer przedstawił dwie kamery 360 stopni wyposażone w modem LTE. Holo360 pozwala na nagrywanie, odtwarzanie, edytowanie oraz udostępnianie za pomocą tylko jednego urządzenia. Vision360 jest kamerą samochodową, zapewniająca połączenie z chmurą.

Zdjęcie Acer Holo360 /materiały prasowe

Acer Holo360 działa w oparciu o platformę Qualcomm Connected Camera i wyposażona jest w mobilny procesor Qualcomm Snapdragon 625. Łączy w sobie wydajność pozwalającą na obróbkę wideo w czasie rzeczywistym, zintegrowane połączenie LTE oraz 3-calowy ekran dotykowy w roli interfejsu. Dzięki temu Acer Holo360 jest zintegrowanym rozwiązaniem do transmitowania na żywo filmów 360 stopni.

Reklama

Certyfikowana przez ImmerVision panoramiczna optyka nagrywa obraz w wysokiej rozdzielczości, bez zniekształceń w całym polu widzenia. Pozwala to Holo360 tworzyć wysokiej jakości zdjęcia w rozdzielczości 6.9K oraz filmy w rozdzielczości 4K. Użytkownicy mogą również odtwarzać nagrane treści za pomocą zestawów VR.

Holo360 działa pod kontrolą Androida 7.1, co pozwala użytkownikom udostępniać zdjęcia 360 stopni oraz nagrania bezpośrednio do portali społecznościowych, a także dokonywać podglądu filmów na urządzeniu, bez konieczności wcześniejszego parowania go z komputerem bądź telefonem.

Acer Vision360 dla kierowców

Acer Vision360 jest wyposażony w dwie kamery Ultra HD, współpracujące ze sobą by dać pełne pokrycie pola 360 stopni w rozdzielczości 4K. Dzięki akcelerometrowi urządzenie podczas kolizji automatycznie zapisuje nagranie, a odbiornik GPS - koordynaty zdarzenia. Dane są przechowywane nie tylko w pamięci urządzenia, ale także wgrywane natychmiast do chmury, pozwalając na zabezpieczenie dowodów. Dla bezpieczeństwa, kamera Vision360 montowana jest na przedniej szybie pojazdu, na poziomie oczu kierowcy i pokazuje aktualną prędkość jazdy.

Dzięki sieciowemu połączeniu z chmurą, Vision360 nagrywa także stłuczki mające miejsce gdy pojazd jest zaparkowany. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to urządzenie wysyła powiadomienie na telefon użytkownika i wgrywa nagranie do chmury. Vision360 pozwala również użytkownikowi na podgląd otoczenia pojazdu i śledzenie jego położenia, co docenią szczególnie osoby często podróżujące i parkujące w nieznanych sobie okolicach.

Cena oraz dostępność

Kamera sieciowa Acer Holo360 dostępna będzie w czwartym kwartale 2017 roku w cenach od 349 euro.