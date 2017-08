77-calowy OLED 4K HDR BRAVIA A1 trafi do Europy

​Sony oficjalnie poinformowało o premierze 77-calowego telewizora OLED 4K HDR BRAVIA A1.

Aby umożliwić oglądanie coraz popularniejszych materiałów HDR, telewizor obsługuje standardy HDR10, HLG oraz Dolby Vision (zgodność z tym ostatnim zapewni aktualizacja wewnętrznego oprogramowania, która pojawi się pod koniec roku).



Technologia Acoustic Surface, wykorzystana po raz pierwszy w modelach BRAVIA OLED A1 55" i 65", zmienia ekran nowego, 77-calowego telewizora w ogromny głośnik i nadaje mu oryginalny wygląd — bez żadnej podstawy. Ekran telewizora składa się z ponad ośmiu milionów samorzutnie świecących pikseli.



Telewizory OLED 4K HDR BRAVIA A1 wykorzystują platformę Android TV™, będącą przepustką do filmów, programów telewizyjnych i tysięcy aplikacji. Dzięki niej można z łatwością oglądać tradycyjną telewizję i programy z oferty operatorów kablowych, pobierać materiały rozrywkowe i używać telewizora do gier.



Nabywcy nowych, 77-calowych telewizorów OLED BRAVIA A1 i innych modeli BRAVIA z platformą Android z oferty na rok 2017 otrzymają ponadto pakiet Google Pla*. Od jesieni uzyskają oni bezpłatnie 3-miesięczny dostęp do zasobów muzycznych serwisu Google Play, specjalny booster pack do gry Real Racing 3 firmy EA, a do tego możliwość wybrania jednego filmu 4K UHD z proponowanych przez Google Play przebojów, wśród których znajdzie się "Spider-man: Homecoming".

Dokładna cena urządzenia nie została podana.