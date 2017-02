Osobowe drony będą latać w Dubaju

Władze Dubaju poinformowały, że jeszcze w tym roku osobowe drony będą latać po metropolii.

Zdjęcie Drony załogowe to przyszłość transportu? /YouTube

Na konferencji World Government Summit, Matt al-Tayer, szef Agencji Dróg i Transportu poinformował, że osobowe pierwsze osobowe drony zaczną latać nad Dubajem w lipcu tego roku. Nie zdradzono jeszcze, na jakich zasadach loty będą kontrolowane i co z kwestiami prawnymi, ale sam fakt, że takie maszyny wylecą w powietrze, jest wielkim sukcesem.

Dron EHang 184 został zaprezentowany na początku tego roku w Las Vegas. Maszyna przypomina klasycznego, zdalnie sterowanego drona, jednak jest od niego znacznie większa i posiada na środku małą kabinę pasażerską. Urządzenie na w pełni naładowanych akumulatorach jest w stanie zabrać na pokład ciężar o łącznej masie 100 kg i unosić się z nim w powietrzu przez 23 minuty. Ładowanie akumulatorów trwa 2 godziny.

Klimatyzowana kabina zawiera wystarczającą ilość miejsca dla jednej osoby i niewielkiego bagażu. Dronem można sterować za pomocą tabletu Microsoft Surface. Przed startem wyznacza się trasę, po przebyciu której lądujemy za pomocą jednego przycisku. Wysokość przelotowa drona to 300-500 m, choć producenci zapewniają, że może wznieść się on nawet na 3,5 km. Maksymalna prędkość to 100 km/h, choć nie wiadomo czy takie podróżowanie nie rozładuje akumulatorów szybciej.