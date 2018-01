Samsung Flip – interaktywny cyfrowy flipchart

Firma Samsung Electronics zaprezentowała na targach CES 2018 nowy cyfrowy produkt - Samsung Flip. Rozwiązanie to wniesie nową jakość na spotkania firmowe, warsztaty i szkolenia, zwiększając koncentrację i zaangażowanie uczestników.

Zdjęcie Samsung Flip /materiały prasowe

Samsung Flip rozszerza możliwości tradycyjnych narzędzi biurowych i wprowadza nową jakość w organizacji spotkań. Dzięki temu urządzeniu, wszyscy uczestnicy spotkania mogą jednocześnie skupić się na pracy nad jednym plikiem, który później zostanie wysłany do nich prosto z cyfrowego flipchartu. Dzięki przenośnemu stojakowi można przekształcić każdą przestrzeń w biurze w salę konferencyjną, co daje dodatkową elastyczność firmom o ograniczonej liczbie pomieszczeń szkoleniowych. Intuicyjny interfejs zaprojektowano specjalnie w taki sposób, by był prosty w użytkowaniu i umożliwiał płynne prowadzenie spotkania oraz skupienie się na przedmiocie spotkania zamiast na robieniu własnych notatek.

Reklama

Ekran Samsung Flip umożliwia jednoczesne zaangażowanie wielu uczestników spotkania, pozwalając im na efektywne dzielenie się swoimi pomysłami. Aż cztery osoby mogą w tym samym czasie wprowadzać treści i dodawać notatki bezpośrednio na ekranie, używając dołączonego pióra lub dowolnego innego przedmiotu. Użytkownicy mogą też personalizować swój styl pisania przez zmianę koloru pióra lub zakreślacza, przez co każda adnotacja będzie wyrazista i doskonale widoczna na ekranie o rozdzielczości UHD.

Samsung Flip jest kompatybilny z wieloma urządzeniami dzięki łączności bezprzewodowej przez Wi-Fi czy NFC oraz za pośrednictwem USB lub komputera PC. Użytkownicy mogą prezentować nowe koncepcje, importując na ekran Flip treści przechowywane na swoich urządzeniach poprzez funkcję Screen Mirroring jaki i złącze USB lub HDMI. Zintegrowana funkcja udostępniania widoku ekranu sprawia, że treści umieszczone na Samsung Flip oglądać można na podłączonych komputerach PC, smartfonach i tabletach, bez zakłóceń czy obniżenia jakości obrazu.

Zdjęcie Samsung Flip / materiały prasowe

Uczestnicy nie potrzebują specjalistycznego rysika, by móc korzystać z ekranu, ponieważ zastosowana technologia dotykowa InGlass pozwala na pisanie praktycznie dowolnym, dostępnym pod ręką przedmiotem. W szybki sposób mogą usunąć notatki, przeciągając po nich dłonią. Mają także dostęp do 20 „stron” przestrzeni do zapisania, a w razie potrzeby wbudowana funkcja wyszukiwania natychmiast naprowadzi ich na odpowiedni fragment. Ten ciągły przepływ informacji pozwala unikać straty czasu i przerw, będących częstym wynikiem przeszukiwania przez uczestników wielu kartek czy linijek tekstu na tradycyjnym flipcharcie w celu zlokalizowania jakiegoś szczegółu.

Każdy ekran Flip można spersonalizować i skonfigurować do użycia w pionie lub w poziomie, by dostosować go do potrzeb danego spotkania. Wyświetlacz maksymalizuje dostępną przestrzeń do pisania, zapewniając dogodną pozycję dla użytkowników. A jeśli podczas spotkania przewidywana jest bardziej scentralizowana dyskusja w stylu „okrągłego stołu”, istnieje możliwość zdjęcia Samsung Flip ze stojaka i podłączenie go do mocowania ściennego.

Kiedy spotkanie dobiega końca, Samsung Flip bezpiecznie zapisuje wszystkie treści w centralnej bazie danych, eliminując potrzebę sporządzania uciążliwych podsumowań czy odręcznych transkrypcji. Zamknięty, oparty na haśle dostępu system ochrony zabezpiecza informacje z zebrania i zapewnia, że dostęp do nich będą mieli tylko zatwierdzeni użytkownicy. Po zalogowaniu prowadzący spotkanie oraz uczestnicy mogą zapisane treści udostępnić mailowo lub wydrukować. Użytkownicy mogą ponadto zapisać notatki ze spotkania na USB lub innych zewnętrznych nośnikach pamięci lub dyskach sieciowych.

Samsung Flip będzie dostępny w Polsce w pierwszym kwartale tego roku.