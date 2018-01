Lenovo na CES 2018 - rzeczywistość rozszerzona i nowe komputery

Na targach CES 2018 firma Lenovo zaprezentowała swoją wizję innowacji technologicznych na 2018 rok. Nowości objęły wiele premier: od inteligentnych urządzeń przez komputery PC na urządzeniach domowych kończąc.

Zdjęcie Lenovo Mirage Solo /materiały prasowe

Rzeczywistość wirtualna (VR) staje się coraz bardziej atrakcyjna dzięki nowemu podejściu do odtwarzania, jak i tworzenia materiałów VR. Gogle Lenovo Mirage Solo z Daydream umożliwiają w wyjątkowo prosty sposób poznawanie rzeczywistości wirtualnej. To autonomiczne i w pełni samowystarczalne urządzenie zwiększa przystępność materiałów VR. Kamera Lenovo Mirage z Daydream po założeniu gogli rejestruje każdą chwilę, aby można było ją przeżyć ponownie i to w trzech wymiarach. Nowości czekają także profesjonalistów — dzięki monokularowi Lenovo C220 i rzeczywistości rozszerzonej (AR) mogą pracować jeszcze sprawniej. Ten zestaw składający się z lekkiego monokulara, z którego można korzystać bez użycia rąk oraz oprogramowania do AR, wykorzystuje możliwości smartfonów do ułatwienia i uatrakcyjnienia prac serwisowych, szkoleń i innych zadań. Lenovo Smart Display z wbudowaną funkcją Google Assistant powstał po to, by jeszcze bardziej komfortowo i w spersonalizowany sposób korzystać z nowoczesnych technologii także w domu.

Reklama

Firma Lenovo zwiększyła również możliwości swoich laptopów: Miix 630 to urządzenie "2 w 1" z odłączaną klawiaturą, które pozwala na stałą łączność z siecią, a swoją mobilnością dorównuje smartfonom. Oferuje łączność LTE,baterię umożliwiającą oglądanie nagrań wideo przez nawet 20 godzin oraz wydajność i funkcjonalności komputera PC z systemem Windows 10. Laptopy ThinkPad zwiększają swój potencjał za sprawą ulepszonej linii X1 oraz wprowadzonych innowacji w modelach z serii X, T i L. Użytkownicy komputerów z Windows 10 będą mogli wygodniej przenosić pliki i ustawienia z jednego komputera na inny, identyfikować bezpieczne sieci Wi-Fi, a także korzystać z diagnostyki komputera i pomocy technicznej za pośrednictwem jednej aplikacji Lenovo Vantage.

Gogle Lenovo Mirage Solo z Daydream

Zdjęcie Lenovo Mirage Solo & Mirage Camera_1 / materiały prasowe

Pierwsze na świecie autonomiczne gogle z technologią Daydream są proste nie wymagają używania kabli, komputera ani telefonu. Technologia śledzenia ruchu WorldSense na platformie rzeczywistości wirtualnej Google Daydream zapewnia emocjonującą i realistyczną rozrywkę. Dzięki WorldSense można wykonywać naturalne ruchy i uniki podczas korzystania z bogatej kolekcji materiałów pełnych magii i niecodziennych przygód. Lenovo Mirage Solo działają na platformie Qualcomm Snapdragon 835 VR.

Użytkownicy mogą także samodzielnie tworzyć własne materiały VR za pomocą kamery Lenovo Mirage z Daydream, a następnie przeżywać na nowo cenne chwile. Ta kieszonkowa kamera upraszcza robienie zdjęć i nagrywanie wideo w 3D przy użyciu podwójnego obiektywu typu "rybie oko" z matrycą o rozdzielczości 13 MP oraz polem widzenia 180° x 180°. Zdjęcia i filmy z kamery Lenovo Mirage można przesyłać na własne konto w serwisach Google i YouTube, udostępniać je i wyświetlać w standardowych przeglądarkach przy pomocy gogli Mirage Solo z Daydream lub większości popularnych gogli VR. Urządzenie działa na platformie Qualcomm Connected Camera® Platform z dwiema wysokiej jakości kamerami, wbudowaną łącznością Wi-Fi oraz opcjonalnie modemem komórkowym X9 LTE.

Miix 630

Zdjęcie Lenovo Miix 630 / materiały prasowe

Urządzenie "2 w 1" z odłączanym ekranem. Umożliwia elastyczną i efektywną pracę jak laptop z systemem Windows 10 S, a jednocześnie może być zawsze aktywny i połączony z siecią jak smartfon. Użytkownicy mają do dyspozycji szybką łączność 4G LTE2 pozwalającą odtwarzać nagrania wideo przez nawet 20 godzin. Pracujący pod kontrolą Qualcomm Snapdragon 835 Mobile, Miix 630 charakteryzuje się 15,6 mm grubości i wagą 1,33 kg. System Windows 10 S umożliwia korzystanie z cyfrowej asystentki Cortana przy użyciu głosu oraz z funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello do logowania się na komputerze.

Laptopy ThinkPad

Zdjęcie X1 Carbon / materiały prasowe

Usprawnień doczekały się modele: X280, X380 Yoga, T480, T480s, T580, L380, L380 Yoga, L480 oraz L580. Przeznaczony dla podróżujących użytkowników X280 waży teraz zaledwie 1,16 kg, a T480 wprowadza do środowiska korporacyjnego takie nowości, jak boczny system dokowania, kamerę na podczerwień, globalną łączność LTE-A oraz nawet do 27 godzin działania na baterii. T480s wyróżnia się wydajnością i najkorzystniejszą w tej klasie wagą, a T580 ma szybszą pamięć operacyjną, podwójną pamięć masową oraz nowy system dokowania.

Użytkownicy, którzy potrzebują dodatkowego miejsca ekranowego podczas pracy przy biurku będą mogli skorzystać z nowej stacji dokującej Lenovo Thunderbolt 3 Graphics Dock umożliwiającej podłączenie trzech monitorów o rozdzielczości 4K do wybranych komputerów Lenovo.