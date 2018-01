HP na CES 2018: Spectre, ENVY i Big Format Gaming Display

HP przedstawił na targach CES 2018 serię nowych produktów klasy premium: HP Spectre x360 15 oraz HP ENVY x2. Swoje portfolio zamierza rozszerzyć również o 65” monitor dla graczy OMEN X 65 Big Format Gaming Display, oraz technologię OMEN Game Stream.

"Nasza prezentacja na targach CES 2018 daje obraz tego, co jest możliwe, jeśli połączy się głos klienta z wyjątkowymi zdolnościami wzorniczymi i inżynierskimi. Niezależnie od tego, czy jest to najpotężniejszy na świecie komputer konwertowalny i wszechstronny jak ENVY x2, czy też najnowsze rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie do gier OMEN, technologia HP zmienia zasady gry" - powiedziała Anne-Sophie Hadberg, head of Consumer Personal Systems EMEA, HP Inc.

HP Spectre x360 15

HP Spectre x360 15 to najwydajniejszy na świecie komputer PC z obracanym ekranem, oferujący większą moc obliczeniową, która umożliwia bezproblemowe tworzenie, edytowanie i streaming treści 4K oraz 3D.

Godne uwagi funkcje to m.in.:

- Od intensywnych obciążeń roboczych do edycji dużych plików wideo, użytkownicy zyskują wysoką wydajność, krótki czas reakcji i duże możliwości graficzne, mając do wyboru:

Procesor Intel Core i7 8705G ósmej generacji z kartą graficzną Radeon RX Vega M, oferujący nawet 12 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym i technologię szybkiego ładowania (Fast Charge Technology) - do 50 proc. w ciągu 30 minut.

Czterordzeniowe procesory Intel Core ósmej generacji z kartą graficzną NVIDIA GeForce MX 150, oferujące nawet 13,5 godziny pracy na zasilaniu bateryjnym i technologię szybkiego ładowania (Fast Charge Technology) - 90 proc. w ciągu 90 minut.

· Obudowa wykonana z aluminium obrabianego CNC z nowym profilem kątowym o grubości 19,5 mm i wadze 2,09 kg. Dostępny w kolorze Dark Ash Silver z miedzianymi akcentami i wyposażony w zawiasy, które pozwalają na płynne przechodzenie między trybami laptopa czy tabletu. Głośniki umieszczono teraz nad klawiaturą, aby zapewnić lepszą jakość dźwięku w każdym trybie, co jednocześnie umożliwiło dodanie klawiatury numerycznej, która przydaje się jako klawisze skrótu Adobe.

· Wyobraźnia to granica. Ekran dotykowy 4K UHD o przekątnej 15.6 cala oraz opcjonalny rysik HP Tilt Pen pomagają przelewać pomysły na cyfrowe płótno. Wytrzymały ekran ze szkła CorningGorilla Glass 4 jest odporny na zadrapania i pozwala użytkownikom tworzyć treści z wykorzystaniem sterowania dotykiem.

· Bezpieczeństwo i inteligencja. HP Spectre x360 15 wyposażono w kamerę na podczerwień obsługującą Windows Hello oraz czytnik linii papilarnych, które umożliwiają bezpieczne i bezproblemowe logowanie się w każdym trybie.

HP ENVY x2

Godne uwagi funkcje to m.in.:

Pozbawiony wentylatorów tablet, wykonany z aluminium, ma grubość 7,9 mm, waży 0,76 kg i oferuje doskonały ekran WUXGA+ o przekątnej 12,3 cala pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 4, które zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na zarysowania.

Zoptymalizowany pod kątem edycji oraz pracy wielozadaniowej. Futerał w kolorze Oxford Blue o fakturze przypominającej skórę zawiera regulowaną podpórkę, która pozwala korzystać z urządzenia w trybie laptopa, czytnika lub tabletu. Podświetlana klawiatura z klawiszami o skoku 1,3 mm umożliwia wygodne pisanie w każdych warunkach oświetleniowych. Technologia Windows Ink pomaga w naturalnym rysowaniu i pisaniu dzięki jednoczesnej obsłudze rysika i dotyku.

Produktywność i łączność w każdym miejscu. Nawet 17 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym, system Windows 10 Home. Obsługa Wi-Fi, synchronizacja z wykorzystaniem technologii Connected Modern Standby oraz opcjonalna obsługa LTE-Advanced.

Zbudowany pod kątem produktywności. Procesory Intel Core Y-Series siódmej generacji zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności. Urządzenie wyposażono w dysk PCIe SSD, która zapewnia nawet 256 GB miejsca na przechowywanie danych i wspiera pracę wielozadaniową, oferując nawet 8 GB pamięci LPDDR3.

OMEN Game Stream

Godne uwagi funkcje to m.in.:

Gra w chmurze. Funkcja dostępna z poziomu OMEN Command Center zapewnia graczom mobilny dostęp do ulubionych tytułów. Całą ciężką pracę wykonuje ich komputer OMEN, pełniąc funkcję serwera gier w chmurze.

Nowe granice rozgrywki. Używając dowolnego urządzenia z Windows 102, gracze mogą teraz połączyć się ze swoim komputerem OMEN PC i cieszyć się grami, których wymagania sprzętowe nie pozwalałby uruchomić ich na podłączonym urządzeniu.

Monitor OMEN X 65 Big Format Gaming Display

Godne uwagi funkcje to m.in.:

Ekran z odświeżaniem 120Hz i niskim czasem reakcji oferuje graczom doskonały obraz i wydajność, której potrzebują, aby pokonać konkurentów.

Efekty wizualne w grach. 4K UHD i HDR10 zapewniają kolory, jasność i kontrast w najnowszych grach dostępnych na rynku.

Zaprojektowany do gier i nie tylko. Technologia NVIDIA G-Sync i integracja z NVIDIA SHIELD TV zapewnia niezwykłą płynność gier, filmów, programów telewizyjnych i muzyki.

Ceny i dostępność

· 15-calowy HP Spectre x360 będzie dostępny w regionie EMEA w styczniu, w cenie od 1799 euro.

· HP ENVY x2 będzie dostępny w regionie EMEA w kwietniu w cenie od 999 euro.

· Technologia OMEN Game Stream zostanie dołączona do systemów OMEN wiosną 2018 r.

Monitor OMEN X 65 Big Format Gaming Display z technologią NVIDIA G-SYNC™ ma będzie dostępny jesienią 2018 r. Ceny zostaną ujawnione w terminie bardziej zbliżonym do daty premiery produktu.