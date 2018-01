Gramofon Technics SP10-R - marzenie audiofilia

Na targach CES firma Panasonic zapowiedziała sprzęt dla prawdziwych audiofilów - gramofon Technics SP-10R High-End Direct Drive i system gramofonowy Technics SL-1000R Direct Drive.

Zdjęcie Gramofon Technics SP10-R /materiały prasowe

W modelu SP10-R zastosowano dwucewkowy dwuwirnikowy bezrdzeniowy silnik napędu bezpośredniego z cewkami po obu stronach 12‑biegunowego, 18‑cewkowego napędu o wystarczająco wysokim momencie obrotowym, aby bez wysiłku napędzać ciężki talerz. Zapewnia do stabilne obroty przy kołysaniu nieprzekraczającym 0,015 proc. lub mniej, co jest wartością uznawaną za granicę możliwości pomiarowych.

Gramofon ma również imponujący talerz z obciążeniem mosiężnym o grubości 10 mm, wzmocniony wolframowymi ciężarkami na obwodzie zewnętrznym. Masa mosiężna jest laminowana na odlewie ciśnieniowym aluminium, co daje całkowitą masę talerza około 7,9 kg. Do tylnej powierzchni przymocowana jest guma tłumiąca, która eliminuje niepożądane wibracje. Tworzy to trójwarstwową konstrukcję dla uzyskania jeszcze większej sztywności i zapewnienia doskonałej charakterystyki tłumienia wibracji.

Aby osiągnąć dalszą redukcję szumów, jednostka sterująca jest oddzielona od jednostki głównej, a jej zasilacz impulsowy jest wyposażony w technikę, która zapewnia zasilanie przy minimalnych szumach poprzez nowo opracowany "obwód redukcji niepożądanych szumów". Ponadto komunikacja między jednostką główną a jednostką sterującą została zaprojektowana w taki sposób, aby opierała się skutkom szumu zewnętrznego przy jednoczesnym zwiększeniu niezawodności. Te środki redukcji szumu pozwalają SP-10R osiągnąć najwyższy wskaźnik sygnał/szum na świecie.

System Technics SL-1000R jest wyposażony w uniwersalne ramię typu S z lekkiej rurki magnezowej o silnym tłumieniu drgań. W ramieniu z zawieszeniem kardanowym zastosowano łożyska o wysokiej precyzji, a wysoko wykwalifikowani japońscy rzemieślnicy zmontowali i wyregulowali ten element pod kątem wysokiej czułości ruchu początkowego i precyzyjnego trafiania w rowki płyty. W celu uzyskania intensywnego dźwięku w okablowaniu wewnętrznym zastosowano przewody z miedzi beztlenowej (OFC). Dzięki temu sygnał muzyczny jest przekazywany z wkładki bez tłumienia i strat energii muzycznej zapisanej w rowkach.

Podstawa, na której zamontowano ramię, jest mocno zintegrowana z gramofonem. Aby zapewnić wyjątkową jakość odtwarzania przez ramię, pozycje łożysk ramienia i talerza oraz igły nie zmieniają się, tworząc strukturę, w której wpływ wibracji spowodowanych sztywnością materiałów podstawy gramofonu jest minimalny.

SP-10R został zaprojektowany tak, aby był całkowicie wymienny z poprzednimi modelami serii SP-10, takimi jak SP-10MK2 i SP-10MK3. Aby użytkownicy mogli nadal używać podstaw i talerzy z poprzednich systemów, kształt i rozmieszczenie śrub zostały zaprojektowane w sposób zapewniający całkowitą kompatybilność wsteczną. Jednostka sterująca również jest dopasowana pod względem kształtu i wymiarów do jednostki zasilającej SP-10MK2, co umożliwia bezproblemową wymianę.

Cena nie została podana, podobnie jak data premiery.



Odrobina historii

SP-10R i SL-1000R należą do długiej i udanej linii gramofonów klasy referencyjnej. Technics wprowadził w 1970 roku model SP-10 jako pierwszy na świecie gramofon z napędem bezpośrednim. Od pojawienia się hip‑hopu i sukcesu tego gatunku, przyczyniła się do szybkiego wzrostu popularności DJ‑ów zyskujących status gwiazd oraz umożliwiła audiofilom słuchanie muzyki w brzmieniu ściśle odpowiadającym zamysłom jej twórców.