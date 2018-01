Fibaro łączy się z największymi producentami IoT

W trakcie CES, Fibaro zaprezentowało 13 integracji z zewnętrznymi producentami smart home. Na stoisku polskiej firmy można było zobaczyć m.in. jak system Fibaro współpracuje z produktami Google, Amazon, Apple, Philips, Yale, Bose, Sonos czy Yamaha.

Zdjęcie Fibaro rozszerza współpracę o kolejne firmy /materiały prasowe

Fibaro to obecnie największy, polski system smart home, który cieszy się sukcesami również poza granicami kraju - łącznie jest sprzedawany na ponad stu rynkach, na wszystkich kontynentach. W trakcie targów CES, firma zaprezentowała kilkanaście przykładów integracji autorskiego systemu z urządzeniami pochodzącymi od globalnych producentów technologii.



Wiodącymi integracjami były te oparte na asystentach głosowych. Fibaro doskonale dogaduje się zarówno z Alexą, Siri jak i Google Home. Ta ostatnia jest jednocześnie największą nowością w portfolio firmy - proces certyfikacji zakończony został pod koniec 2017 roku.



Każdy z asystentów umożliwia głosowe sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład portfolio Fibaro, a także wybranymi urządzeniami innych producentów podłączonymi do systemu. Przykładowo - możliwe jest wydawanie komend, które zgaszą lub zapalą światło, dostosują temperaturę pomieszczania, a nawet poinformują nas o tym, które okna i drzwi w domu są otwarte lub uruchomią rozbudowane scenariusze wykonujące wiele tego typu czynności jednocześnie. Wystarczy wypowiedzieć odpowiednie polecenie.



Fibaro nieustająco rozwija zakres, w jakim możemy wykorzystać głosową kontrolę inteligentnego domu dodając wsparcie nowych komend. Firma uważnie obserwuje rynek asystentów głosowych, aby zapewnić wsparcie kolejnych, które znajdą uznanie wśród klientów.



System Fibaro można połączyć z produktami takich marek jak Bose, Sonos, Yamaha oraz Russound oraz dzięki wsparciu społeczności z innymi w tym: iEast, Bang&Oulfsen, Musaic, Cocktail Audio, Pionieer, Onkyo, Denon, Nuvo i inne. Pozwala to na tworzenie multimedialnych scenariuszy, dzięki którym inteligentny dom FIBARO zadba o przyjemny odbiór ulubionej muzyki. Przykładowo, system multimedialny może automatycznie ściszyć głośność po 22, włączyć się wraz z innymi urządzeniami jeśli chcemy oglądać film lub o stałej godzinie zapewnić w pokoju dziecięcym, spokojną muzykę, która pozwoli wyciszyć się dzieciom przed kąpielą.



Kluczową integracją Fibaro wciąż pozostaje specjalna linia produktów dedykowanych dla platformy HomeKit. W tej chwili, fani rozwiązań Apple mogą cieszyć się, aż 6 produktami - Door/Window Sensor, Single Switch, Flood Sensor, Motion Sensor, CO Sensor oraz Wall Plug EU. Wkrótce dołączą kolejne rozwiązania: głowica termostatyczna The Heat Controller oraz The Button.



Współpraca Fibaro z Apple wciąż się rozszerza - niedawno w oficjalnym sklepie Apple pojawił się pierwszy produkt - Flood Sensor. Tym samym, Fibaro jest jedyną, obecną polską marką w kanale dystrybucji Apple. Wkrótce do sklepu trafią kolejne urządzenia.