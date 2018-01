​CES 2018: Zwijany 65-calowy OLED LG

Na targach CES w Las Vegas nie mogło zabraknąć nietypowych, prototypowych telewizorów - jednym z nich był zwijany OLED marki LG (Rollable OLED TV).

Zdjęcie Zwijany 65-calowy OLED LG /materiały prasowe

Technologia organiczna OLED nie tylko umożliwia wyprodukowanie matrycy oferującej bardzo dobrą jakość obrazu. Fizyczne możliwości wyświetlaczy OLED sprawiają, że ekran można na przykład zwinąć, a potem rozwinąć. LG wykorzystało ten fakt, tworząc prototyp 65-calowego telewizora, który można w dowolnym momencie "pomniejszyć".

Na nietypowe rozwiązanie składa się sam telewizor (ekran) oraz podstawka, która m.in. kryje mechanizm zwijający i rozwijający ekran. Samo rozwiązanie robi wrażenie, ale na tym nie koniec zastosowań OLED-u. Wyświetlacz można zwinąć częściowo, robiąc z telewizora ekran kinowy (format 16:9) albo zostawić poziomy wyświetlacz (przekątna kilku cali), na którym widać wyłącznie informacje o pogodzie lub tekst z paska. Najlepiej obejrzeć załączony poniżej materiał wideo, aby w pełni docenić, co potrafi prototyp LG

Ewentualna data premiery nie została podana.

