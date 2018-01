CES 2018: Flagowe telewizory TCL

TCL podczas targów w Las Vegas zaprezentował najnowsze modele inteligentnych telewizorów i technologii, w tym flagowy telewizor QLED Xess X6, nowy model smart TV 4K UHD, czyli C76, oraz inteligentne telewizory z linii P.

Zdjęcie QLED Xess X6 /materiały prasowe

Na pierwszy plan w ofercie produktowej na 2018 rok wybija się telewizor QLED Xess X6. Jako flagowy produkt TCL najnowszej generacji, 85-calowy telewizor QLED X6 przede wszystkim gwarantuje zadziwiającą jakość obrazu (3200 Picture Performance Index), którą uzyskuje się dzięki takim technologiom obrazowania jak: Quantum Dot, HDR Premium 1500, Local Dimming czy płynność obrazu połączona z natywnym panelem odświeżania o częstotliwości 100 Hz.

Telewizor X6 to również dźwięk o studyjnej jakości, uzyskiwany dzięki standardowi Dolby Atmos. Odbiornik wyposażono w system dźwiękowy JBL, z 12-kanałowym system otaczającego dźwięku przestrzennego generowanego w systemie 7.1.4. Daje on również możliwość dekodowania dźwięku DTS i odbioru dźwięku z Bluetooth. Dzięki systemowi Android 7.0 Nugat, telewizor X6 oferuje dostęp do całkowicie nowego świata inteligentnej rozrywki dla całej rodziny.



Telewizory linii C76

C76 to inteligentne telewizory 4K, które dzięki takim rozwiązaniom jak: Wide Color Gamut, HDR Pro razem z Smart HDR zapewniają oszałamiające wrażenia wzrokowe. Produkty wyposażono również w soundbar JBL i system DTS Premium Sound. C76 gwarantuje wiele możliwości korzystania z oferty rozrywkowej dzięki systemowi Android 7.0 Nugat. Występuje on w formie kompaktowego modelu o designie 360°, czyli takiego, w którym projektanci zadbali nie tylko o front telewizora, ale także o jego tył i boki.

Telewizory linii P6

Telewizory 4K wyposażone w technologię Wide Color Gamut, HDR Pro oraz Smart HDR. Znakiem rozpoznawczym P6 jest cienki profil i wąska rama o szerokości 5 mm. Wyposażony w system Android 7.0 Nugat.

Zdjęcie TCL P6 / materiały prasowe

Dokładne ceny nie zostały podane.