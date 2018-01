Asus na CES: laptopy, komputery AiO Asus i nowości Asus Republic of Gamers

Firma Asus zaprezentowała w Las Vegas przegląd nowych produktów – ZenBook 13 (UX331UAL), Vivo AiO, a także laptop Asus X507 - ze swojej konsumenckiej serii wyposażonych w Windows 10 laptopów oraz komputerów typu All in One. Swoje światowe debiuty zaliczyły również inne urządzenia.

Zdjęcie ZenBook 13 (UX331UAL) /materiały prasowe

Nowy ZenBook 13 został on zaprojektowany dla zapewnienia użytkownikom maksymalnej mobilności i oferuje lekką, ważącą 985 g obudowę w całości wykonaną z metalu, a także 15 godzin czasu działania baterii. ZenBook 13 ma procesor 8. generacji Intel Core i7, 16 GB pamięci RAM oraz superszybki dysk PCIe SSD o pojemności 1 TB. Fabrycznie instalowany system operacyjny Windows 10 gwarantuje znane użytkownikom środowisko, w tym także takie nowe funkcje jak np. Windows Hello, Modern Standby oraz asystent Cortana.

Asus X507

Stylowy, ważący 1,68 kg laptop Asus X507 napędzany jest przez procesor Intel Core i7, kartę graficzną NVIDIA GeForce MX110, a także cechuje się konstrukcją umożliwiającą instalację dwóch dysków. Ekran NanoEdge Full HD ze smukłą ramką zapewni jeszcze lepsze wrażenia w trakcie korzystania z multimediów, a fabrycznie zainstalowany system Windows 10 z obsługą Cortany sprawią, że X507 będzie idealnym laptopem do codziennej pracy i rozrywki.

Vivo AiO V272

Vivo AiO V272 dostępny będzie w wersji wyposażonej w procesor 8. generacji Intel Core i7 oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce MX150 dla wysokiej wydajności grafiki. 27-calowy dotykowy ekran oferuje szeroki zakres kolorów na poziomie 100 proc. palety sRGB oraz technologię szerokiego pola widzenia 178°. Aplikacja Asus ZenAnywhere zapewnia użytkownikom wygodny zdalny dostęp do komputera i zamienia Vivo AiO V272 w osobistą chmurę do przechowywania danych. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 10 zapewnia znane użytkownikom środowisko, w tym także funkcję rozpoznawania głosu Cortana dla większej efektywności i produktywności podczas pracy z komputerem.

Vivo AiO V222

Vivo AiO V222 został wyposażony w bezramkowy, 22-calowy ekran Full HD o stosunku wielkości ekranu do obudowy na poziomie 87 proc. dla wyświetlania obrazu „od krawędzi do krawędzi”. W połączeniu z zaawansowanym systemem Asus SonicMaster z głośnikami o obudowie typu bass reflex, autorskimi technologiami Asus Splendid i Tru2Life Video, komputer Vivo AiO V222 zapewnia świetny obraz oraz kryształowo czysty dźwięk dla najlepszych możliwych wrażeń podczas rozrywki. Na pokładzie Vivo AiO V222 również znajdziemy aplikację Asus ZenAnywhere umożliwiającą zdalny dostęp do komputera, a także system operacyjny Windows 10.

Zdjęcie Asus NovaGo / materiały prasowe

Asus NovaGo

NovaGo to pierwszy na świecie laptop zdolny do obsługi technologii Gigabit LTE. NovaGo to zawsze włączony i zawsze połączonego z siecią sprzęt z systemem Windows 10. Ten ultrasmukły i lekki laptop konwertowalny jest napędzany procesorem klasy mobilnej Qualcomm Snapdragon 835 i korzysta z modemu Gigabit Snapdragon X16 LTE dla zapewnienia błyskawicznych prędkości pobierania rzędu nawet 1 Gbps – czyli 3-7 razy szybciej niż przeciętne prędkości połączeń szerokopasmowych. Oferuje on 22 godziny czasu działania baterii, ponad 30 dni w nowoczesnym trybie czuwania oraz zintegrowane gniazdo kart eSIM lub Nano SIM dla zapewnienia płynnej łączności również za granicą.

NovaGo to nowa seria laptopów zaprojektowanych z myślą o zaawansowanych technicznie użytkownikach, świadomych możliwości jakie otwiera przed nimi ciągła aktywność oraz stała łączność sieciowa oferowana przez platformę urządzeń mobilnych z układem Snapdragon 835. Platforma mobilna Snapdragon 835 została opracowana w celu zapewnienia najlepszych możliwych wrażeń podczas użytkowania, najwyższej prędkości połączeń sieciowych, . NovaGo oferuje natywną obsługę Windows 10 S i zapewnia użytkownikom bezpieczne i znane im środowisko systemu Windows, w tym nowe funkcje, takie jak Windows Ink, Windows Hello i Cortana. W Windows 10 S możliwa jest instalacja zatwierdzonych aplikacji z Microsoft Store, dzięki którym użytkownik będzie miał poczucie bezpieczeństwa oraz zagwarantowaną płynność pracy.

Nowości dla graczy spod znaku Asus ROG

ROG Strix SKT T1 Hero Edition to laptop gamingowy w wersji limitowanej, który jest pierwszym owocem współpracy pomiędzy Asus Republic of Gamers a czołowym zespołem esportowym SK telecom T1. Jest on oferowany w pakiecie z limitowaną kolekcją artykułów kolekcjonerskich z motywem ROG-SK telecom T1, np. koszulką drużyny oraz podkładką pod mysz, a także plakatami Fakera oraz SK telecom T1. Pokrywa laptopa w limitowanej wersji jest ozdobiona motywem z logo zespołu SK telecom T1 oraz ROG, z ostrymi i prostymi krawędziami, a także oznaczeniami. Znak rozpoznawczy Fakera, najważniejszego na świecie gracza w League of Legends, także znalazł się na laptopie - jest umieszczony w prawym dolnym rogu przestrzeni na nadgarstki na klawiaturze.

ROG Strix GL12

ROG Strix GL12 to gamingowy komputer stacjonarny, który został zaprojektowany w celu zaspokojenia zapotrzebowania graczy na sprzęt o wyjątkowej wydajności. Jest on napędzany fabrycznie podkręconym procesorem 8. generacji Intel Core i7 (w maks. wersji 4,8 GHz, osiem rdzeni), wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080, wydajny system chłodzenia (z możliwością jego dalszej rozbudowy) i system audio ROG Sonic Studio. ROG Strix GL12 wyróżnia się niekonwencjonalnym wzornictwem z kanciastymi „nacięciami” przebiegającymi z przodu obudowy oraz przezroczystym panelem bocznym i personalizowanymi efektami świetlnymi Aura Sync.

Gracze mają możliwość dostosowania efektów podświetlenia „nacięć” na panelu przednim, korzystając z gamy ponad 16 milionów kolorów i wykorzystując kilka presetów z charakterystycznymi efektami. Przezroczysty panel boczny umożliwia graczom zaprezentowanie wewnętrznych komponentów desktopa, w tym także bloku chłodzenia cieczą z logo ROG pobłyskującym w kolorze czerwonym. Oprócz ROG Strix GL12 wszystkie nadchodzące komputery stacjonarne i laptopy ROG będą obsługiwały Aura Sync. Dzięki temu gracze będą mogli zsynchronizować efekty świetlne z kompatybilnymi klawiaturami, myszami, zestawami słuchawkowymi i innymi akcesoriami.

Zdjęcie Asus ROG G703 / materiały prasowe





Asus ROG G703

Asus ROG G703 to pierwszy na świecie laptop gamingowy z 17,3-calowym ekranem Full HD o szerokim polu widzenia, wyposażonym w technologię NVIDIA G-SYNC dla częstotliwości odświeżania na poziomie 144 Hz. Napędzany fabrycznie podkręconym procesorem Intel Core i7-7820HK, który od razu osiąga prędkości rzędu 4,3 GHz, wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce GTX 1080 z maksymalną prędkością boost clock na poziomie nawet 1974 MHz, a także system Windows 10, laptop ROG G703 oferuje ogromną wydajność gamingową. Ekrany o wysokiej częstotliwości odświeżania zapewniają płynność i szybkość reakcji, jakiej wymagają najlepsi gracze esportowi oraz entuzjaści gamingu. ROG G703 został wyposażony w system Anti-Dust Cooling (ADC), który umożliwia samoczynne czyszczenie laptopa ze szkodliwych pyłków kurzu i innych drobnych zanieczyszczeń. Są one usuwane z obudowy przez dwa dedykowane tunele, co zapobiega gromadzeniu się brudu na żebrach radiatora i prowadzi do zwiększenia wydalania ciepła, lepszej stabilności i wydłużenia żywotności systemu.

Oprócz zastosowania tego rozwiązania w laptopie ROG G703, opatentowany system Anti-Dust Cooling będzie również zintegrowany w następnych generacjach wszystkich laptopów gamingowych ROG. ROG G703 łączy w sobie najlepsze cechy laptopa i konsoli do gier dzięki zintegrowanej funkcji Xbox Wireless, która umożliwia graczom wygodne podłączenie swoich ulubionych akcesoriów od Xbox’a do swojego laptopa ROG G703, eliminując w ten sposób konieczność stosowania wielu różnych adapterów i wymieniania kontrolerów podczas przechodzenia z konsoli na laptop i odwrotnie.

Laptop jest już dostępny w sprzedaży w Polsce.