20th Century Fox, Panasonic i Samsung rozwijają współpracę w ramach partnerstwa HDR10+

Wytwórnie filmowe 20th Century Fox, Panasonic Corporation i Samsung Electronics finalizują prace nad wdrożeniem programu certyfikacji HDR10+ i prezentują logo, które będą mogli wykorzystywać twórcy filmów, producenci telewizorów i odtwarzaczy Blu-Ray Ultra HD.

Zdjęcie HDR10+ to otwarta, wolna od opłat licencyjnych platforma do obsługi metadanych dla technologii High Dynamic Range /materiały prasowe

HDR10+ to otwarta, wolna od opłat licencyjnych platforma do obsługi metadanych dla technologii High Dynamic Range (HDR), która po raz pierwszy została zaprezentowana podczas zeszłorocznych targów IFA. Dzięki zastosowaniu HDR10+ można uzyskać nasycone, precyzyjnie odwzorowane kolory i głębszy kontrast. Oznacza to, że kiedy oglądamy seriale czy filmy, wyraz twarzy postaci i detale danej sceny widzimy w sposób wyrazisty i szczegółowy, co sprawia że obraz jest bardziej rzeczywisty.

Szczegóły związane z programem licencyjnym zostaną udostępnione pod adresem www.hdr10plus.org. Ponadto, już niedługo twórcom treści przekazane zostaną, opracowane przy udziale innych firm, narzędzia do generowania metadanych. HDR10+ zaoferuje widzom wysokiej jakości doznania HDR, które będą zgodne z zamysłem twórców treści, a także usprawni proces tworzenia, zachęcając do produkcji treści HDR premium. Towarzyszący temu program certyfikacji zagwarantuje, że produkty zgodne z HDR10+ będą spełniać wymagania dotyczące wysokiej jakości obrazu, a także wiernie oddadzą zamysł reżyserów i operatorów filmowych. Certyfikowany produkt będzie opatrzony logo HDR10+.

Najważniejsze aspekty programu licencyjnego obejmować będą:

Korzyści dla twórców filmowych i telewizyjnych oraz producentów urządzeń, takie jak m.in. precyzyjne odwzorowanie obrazów z maksymalną dokładnością, nawet na ekranach, które mogłyby mieć trudności z wyświetlaniem treści HDR10.

Brak opłat licencyjnych rozliczanych od sztuki.

Symboliczna roczna opłata administracyjna dla producentów urządzeń, producentów układów SoC i dostawców usług dystrybucji treści.

Specyfikacja techniczna, specyfikacja testowa, logo/specyfikacja logo HDR10+, patenty od trzech firm bezpośrednio związanych ze specyfikacją techniczną i specyfikacją testową.

Certyfikacja urządzeń będzie wykonywana przez autoryzowany ośrodek badawczy niezależnej firmy.

Po otwarciu programu licencyjnego HDR10+ firmy założycielskie będą wdrażać technologie HDR10+ we wszystkich przyszłych wydaniach filmów Ultra HD, w wybranych telewizorach, odtwarzaczach/nagrywarkach Blu-ray Ultra HD i innych produktach.

Ważne było dla nas stworzenie otwartego systemu, który byłby elastyczny i mógłby zaoferować widzowi wrażenia wizualne znacznie bliższe twórczej intencji operatora filmowego - powiedział Danny Kaye, Executive Vice President 20th Century Fox i Managing Director Fox Innovation Lab. Wraz z firmą Samsung i Panasonic chcieliśmy ujednolicić proces licencyjny tak, by ułatwić partnerom, twórcom treści, dystrybutorom, producentom telewizorów i urządzeń, wprowadzenie tej platformy i udoskonalenie doznań wizualnych wszystkich odbiorców.

Wsparcie dla HDR10+ nadal rośnie, a firmy czekają na możliwość wprowadzenia specyfikacji 3C i uruchomienie programu certyfikacji. Ponad 25 podmiotów z różnych branż wyraziło duże zainteresowanie wsparciem platformy HDR10+, co wpłynie na popularyzację standardu.

Amazon Prime Video, pierwszy dostawca usług przesyłania strumieniowego dostarczający HDR10+, udostępnił całą bibliotekę Prime Video HDR w technologii HDR10+. Katalog Prime Video HDR10+ zawiera setki godzin materiałów filmowych, np. oryginalne produkcje The Grand Tour, nominowany do Złotych Globów® The Marvelous Mrs. Maisel, Jean-Claude Van Johnson, The Tick, The Man in the High Castle, a także setki licencjonowanych tytułów.

Warner Bros. Home Entertainment także będzie wspierać tę technologię. Dzięki temu dostarczy rozwiązania obsługujące metadane o rozpiętości tonalnej w swoich treściach użytkownikom telewizorów HDR10+ firm Samsung, Panasonic i innych producentów obsługujących 4K HDR.

Warner Bros. zawsze starał się zapewnić najlepsze wrażenia odbiorcom korzystającym z najnowszych rozwiązań w zakresie rozrywki domowej - powiedział Jim Wuthrich, President of the Americas and Global Strategy, Warner Bros Home Entertainment. Za pomocą metadanych o rozpiętości tonalnej HDR10+, WB może udostępnić użytkownikom telewizorów obsługujących HDR10+ dużo wierniejszą wizję filmowców, zawartą w naszych produkcjach z roku 2018 i obszernym katalogu obejmujący siedemdziesiąt pięć tytułów w technologii 4K HDR.

Nowa technologia HDR10+ optymalizuje jakość obrazu w telewizorach nowej generacji, wykorzystując dynamiczne odwzorowanie rozpiętości tonalnej, aby dokładniej odzwierciedlić zróżnicowanie jasności, nasycenie kolorów i podkreślić kontrast między poszczególnymi klatkami i scenami, co zapewnia lepsze wrażenia wizualne. Technologia HDR10+ optymalizuje parametry eksploatacyjne wielu telewizorów 4K Ultra HD, dzięki czemu wrażenia użytkownika podczas oglądania są bliższe intencjom twórców hollywoodzkich.

Łącząc specjalistyczną wiedzę i technologie trzech firm założycielskich, HDR10+ może przynieść znaczne korzyści w zakresie jakości obrazu zarówno dla widzów, jak i twórców - powiedział Toshiharu Tsutsui, dyrektor działu telewizji firmy Panasonic. W związku z tym Panasonic przewiduje szerokie wsparcie dla HDR10+.

Firma Samsung rozwija technologie, dostępne we wszystkich swoich telewizorach, a HDR10+ stanowi ewolucję w dziedzinie jakości ekranów, zapewniając najlepszy możliwy obraz - powiedział Jongsuk Chu, Senior Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. Platformę HDR10+ zaprojektowaliśmy tak, aby umożliwić jej rozwój w nadchodzących latach i dostarczyć technologie o jeszcze większych możliwościach.