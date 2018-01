146-calowy telewizor "The Wall" i obraz 8K ze wsparciem AI

Samsung na targach CES prezentuje dwie technologie, które będą miały duży wpływ na rozwój telewizorów w najbliższych latach - MicroLED i wsparcie sztucznej inteligencji (AI) w poprawianiu jakości obrazu, aż do upscalingu (zwiększenie rozdzielczości) do 8K.

Zdjęcie Telewizor The Wall /materiały prasowe

"Ściana" (The Wall) - taką nazwę przyjął nowy telewizor zaprezentowany przez koreańską markę i trudno byłoby znaleźć określenie lepiej pasujące do tego giganta. Ekran wielkości 146-cali robi ogromne wrażenie, a prezentowana jakość obrazu jest nad wyraz zadowalająca.

Wszystko za sprawą nowej technologii wykorzystanej przez firmę Samsung. Mowa tu o MicroLED - czyli diodach LED zdolnych do samodzielnej emisji światła. Ich wielkość wyrażona jest w mikrometrycznej skali (µm) - co oznacza, że są o wiele mniejsze od obecnie dostępnych diod LED. Co więcej są źródłem światła dla samych siebie.

Zastosowana w "The Wall" technologia MicroLED eliminuje potrzebę stosowania filtrów kolorów lub podświetlenia, a jednocześnie zapewnia wysoką jakość obrazu. Ekran MicroLED posiada także większość wytrzymałość i jakość w zakresie wydajności świetlnej, żywotności źródła światła i zużycia energii.

Olbrzymi telewizor Samsunga ma być pierwszym konsumenckim urządzeniem wykorzystującym to rozwiązanie. Na tym jednak jego zalety się nie kończą. "The Wall" ma także posiadać modułową, pozbawioną ramy konstrukcje, która ma umożliwić dostosowywanie ekranu i jego kształtu do własnych potrzeb. Ma to polegać na dokładaniu i odejmowaniu kolejnych paneli microLED. Niestety nie wiadomo jeszcze na jakiej, konkretnej zasadzie miałoby to działać.

Nie wiadomo też ile "The Wall" będzie kosztować z góry można założyć, że nie będzie to niska kwota. Wszyscy zainteresowani mają jednak czas zacząć odkładać złotówki bowiem telewizor do sprzedaży trafi dopiero w przyszłym roku.





Zdjęcie Samsung The Wall / materiały prasowe

Technologia AI z myślą o jakości obrazu 8K

Samsung zaprezentowała też pierwszy na świecie telewizor QLED z technologią 8K AI, który w drugiej połowie 2018 roku dostępny będzie w Korei Południowej i USA. Technologia AI pozwala przetworzyć treści dostępne w standardowej rozdzielczości i zaprezentować je w jakości 8K. Wykorzystuje ona zastrzeżony algorytm, który na podstawie parametrów jakości obrazu dla każdej sceny koryguje rozdzielczość. Co więcej może przekształcać treści dowolnego typu z dowolnego źródła w obraz o wysokiej, jak najbardziej zbliżonej do 8K rozdzielczości.

Rozdzielczość 8K maksymalizuje wrażenia wizualne dzięki zastosowaniu nowych funkcji. Są to: wyostrzenie detali, które poprawia jakość treści w standardowej rozdzielczości, redukcja szumów, funkcja przywracania krawędzi, dzięki której widać wyraźniejsze obramowanie obiektów na ekranie, a także automatyczna korekta dźwięku w zależności od prezentowanych treści, np. wydarzeń sportowych czy koncertów.

Krzysztof Mocek, Las Vegas