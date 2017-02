Zelmer poszerza ofertę o duże AGD

Marka Zelmer poszerza swoją ofertę o sprzęty z kategorii tzw. dużego AGD, proponując konsumentom pralki, chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, płyty grzewcze oraz piekarniki i okapy.

Zdjęcie Nowe produkty Zelmera z segmentu duże AGD /materiały prasowe

Najwięcej nowości pojawia się w grupie sprzętów do zabudowy, których oferta skupia się na piekarnikach, płytach indukcyjnych, ceramicznych i gazowych, jak również na okapach, zmywarkach i chłodziarko-zamrażarkach.

Piekarniki spod znaku marki Zelmer oferują sześć rodzajów grzania, ich wnętrze pokryte jest emalią ułatwiającą czyszczenie jego wnętrze, a ponadto wszystkie trzy modele cechuje funkcja chłodnego frontu, chroniąca dzieci i naszych czworonożnych pupili przed oparzeniem. Ofertę płyt grzewczych tworzą płyta indukcyjna z czterema polami do gotowania i funkcją Booster przyspieszającą przygotowanie potraw, jak również płyta ceramiczna ze sterowaniem sensorowym i dwie płyty gazowe w dwóch wersjach wykończenia - stali szlachetnej i szkła hartowanego.

Sprzęty do zabudowy marki Zelmer to również trzy rodzaje okapów - podszafkowy, szufladowy i kominowy, dwie zmywarki do zabudowy wyposażone m.in. w sześć programów zmywania, Asystenta Dozowania, gwarantującego skuteczne rozpuszczanie tabletki z detergentem i niezawodny silnik bezszczotkowy. Ofertę sprzętów do zabudowy zamyka chłodziarko-zamrażarka, której półki wykonane są z hartowanego szkła, dzięki czemu są niezwykle wytrzymałe i odporne na stłuczenia.

Do grupy dużego AGD marki Zelmer zalicza się również sprzęt wolnostojący w postaci dwóch pralek wyróżniających się automatyką wagową, grzałką antykorozyjną i różnym poziomem załadunku, dostosowanym do potrzeb i wielkości rodziny. Ofertę poszerzają również trzy modele zmywarek w klasie energetycznej A+ z pięcioma programami zmywania i chłodziarko-zamrażarka z regulacją wilgotności szuflady na owoce i warzywa oraz oświetleniem LED w jej wnętrzu.

Oferta Zelmer AGD do zabudowy

· Piekarniki (ZEO32C3151, ZEO32F3151, ZEO32F5151)

· Płyta indukcyjna (ZEC26I15C1)

· Płyta ceramiczna (ZEC26R35C0)

· Płyty gazowe (ZEC26G2351, ZEC26G4371)

· Okapy (ZEH62E350, ZEH63F750, ZEH62U151)

· Zmywarki (ZED66N00EU, ZED66N41EU)

· Chłodziarko-zamrażarka ZERIV3420

Oferta Zelmer AGD wolnostojące

· Pralki (ZEW10A00PL, ZEW10E20PL)

· Zmywarki (ZED25W40EU, ZED25W00EU, ZED25A00EU)

· Chłodziarko-zamrażarka (ZERGV36100)