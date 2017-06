Z przyszłości do Polski - nowe pralki i lodówki LG

LG wierzy, że wkrótce zaczniemy otaczać się inteligentnymi sprzętami, które wszystkie czynności domowe wykonają za nas. Już wkrótce do Polski trafią dwa produkty, którym bliżej do konceptu inteligentnego domu, niż jakimkolwiek innym dostępnym w sprzedaży.

Zdjęcie LG InstaView /materiały prasowe

W niedalekiej przyszłości każdy dom będzie inteligentny. To z kolei otwiera furtkę dla ich autorskiego ekosystemu IoY nazwanego SmartThinQ. To tak naprawdę specjalny system sterujący oświetleniem, gniazdkami elektrycznymi, różnego rodzaju sensorami czy sprzętami AGD (małymi i dużymi). Jednostką centralną SmartThinQ ma być SmartThinQ Hub wyposażony w 3,5-calowy wyświetlacz LCD wspierany przez aplikację mobilną. Na polski rynek właśnie wchodzą dwa nowe inteligentne sprzęty AGD LG - przyjrzyjmy się im bliżej.



Pralka LG TWinWash

Na polski rynek już wkrótce wchodzi pralka TWINWash, idealna dla osób, które mają mało czasu i dużo prania. Dzięki innowacyjnej konstrukcji urządzenie pozwala na zrobienie 2 różnych prań równocześnie w tym samym czasie. Ponadto, pralka TWINWash wyróżnia się eleganckim i stylowym wzornictwem. Efektowna biel, ergonomiczne elementy zewnętrzne oraz hartowane szkło idealnie odzwierciedlają wzornictwo urządzeń klasy Premium.



Zdjęcie LG TWINWash / materiały prasowe

Pralka TWINWash umożliwia jednoczesne zrobienie dwóch różnych prań np. białych i czarnych ubrań. Wyposażono ją w dwa bębny, główny oraz mały, które mogą być używane niezależnie lub jednocześnie. Dzięki temu w tym samym czasie może zostać wyprana odzież wymagająca różnych ustawień, np. ubrania kolorowe i białe, tkaniny wytrzymałe i delikatne, duże i drobniejsze rzeczy, czy odzież dziecięca oraz ta używana przez dorosłych. Możliwość jednoczesnego prania dwóch pozwoliło także na znaczną oszczędność czasu - oba cykle mogą trwać zaledwie 49 minut. Oprócz dwóch bębnów: głównego ładowanego od przodu oraz mniejszego, wysuwanego u dołu pralki, LG TWINWash wyposażono w wydajną funkcję suszarki hybrydowej, dzięki której konsumenci mają do dyspozycji wygodne, zintegrowane urządzenie zaspokajające wszystkie potrzeby związane z codziennym praniem i suszeniem.



Większy bęben został wyposażony w zaawansowane rozwiązania, takie jak TrueSteam czy TurboWash, które zapewniają najwyższą jakość prania. Pierwsza z nich to innowacyjna funkcja prania parowego, która dzięki parze wnikającej we włókna usuwa 99,9 proc. alergenów występujących w domu, eliminuje zagniecenia i nieprzyjemne zapachy, a także zmiękcza i odświeża tkaniny. Wysoką skuteczność funkcji TrueSteam uzyskano dzięki specjalnej technologii wytwarzania pary. Drugie rozwiązanie - TurboWash - pozwala na skrócenie czasu prania dzięki specjalnemu systemowi filtrów i dyszom, które rozpylają wodę z detergentem bezpośrednio na tkaniny znajdujące się wewnątrz bębna. Pralka posiada także wygodną funkcję Dodaj odzież, która umożliwia dołożenie kolejnych rzeczy do prania już po rozpoczęciu cyklu.



Wideo LG TWINWash

Mniejszy bęben doskonale sprawdza się podczas prania delikatnych tkanin, odzieży takiej jak bielizna czy ubrania dla niemowląt, które wymagają szczególnych ustawień, a także małych wsadów, np. poszewek na poduszki lub ręczników. Korzystając z dolnego bębna można, uprać niewielką ilość rzeczy, które wymagają szybkiego wyczyszczenia, np. stroje gimnastyczne lub kąpielowe. W ten sposób nie czekając na zapełnienie dużego bębna, można cieszyć się zawsze higieniczną i świeżą odzieżą. Pralkę TWINWash wyposażono w łącze Wi-Fi, które pozwala na łatwe kontrolowanie urządzenia z dowolnego miejsca, pobieranie dodatkowych programów prania, monitorowanie zużycia energii oraz diagnozowanie ewentualnych problemów przy użyciu programu Smart Diagnosis.



Innowacyjna pralka LG już we wrześniu pojawi się w polskich sklepach.



Lodówka LG InstaView

LG niebawem wprowadzi na polski rynek rewolucyjną lodówkę LG InstaView Door-in-Door. Innowacyjny szklany panel, rewolucyjna funkcja knock-on oraz eleganckie wzornictwo klasy Premium sprawiły, że nowa lodówka LG stała się obiektem zainteresowania konsumentów z całego świata.



Lodówka InstaView Door-in-Door już w dniu premiery zadziwiła dziennikarzy i ekspertów z branży AGD niespotykanym dotąd szklanym panelem oraz wachlarzem innowacyjnych funkcji. Po dwukrotnym stuknięciu w górne drzwi, wnętrze lodówki rozświetla się, dzięki czemu użytkownik może łatwo sprawdzić jej zawartość. W ten sposób zimne powietrze nie wydostaje się na zewnątrz. Tym samym zmienia się sposób korzystania z lodówki - teraz jej drzwi otwierane są tylko w celu wkładania lub wyjmowania żywności. Tym bardziej, że LG wyposażyło nową lodówkę w przestronną komorę Door-in-Door, która zapewnia wygodne przechowywanie ulubionych przekąsek i napojów, po które konsumenci często sięgają. W LG InstaView Door-in-Door wystarczy użyć ukrytego w dolnej krawędzi drzwi przycisku, by się do nich dostać. To wszystko zapewnia lepszą organizację przechowywanej żywności i gwarantuje najwyższy poziom wygody w trakcie codziennego korzystania. Dzięki tym rozwiązaniom utrata zimnego powietrza została zmniejszona nawet o 41 proc., dzięki czemu zawartość lodówki, na dłużej zachowuje swoją świeżość.

Zdjęcie LG InstaView / materiały prasowe

Dzięki zastosowaniu wysokiej klasy metalowego systemu dozowania wody i lodu, do podłączenia lodówki InstaView Door-in-Door nie jest potrzebna pomoc hydraulika. Oznacza to, że urządzenie można ustawić w dowolnym miejscu mieszkania. Duży pojemnik na wodę został umieszczony w głównej komorze lodówki, dzięki czemu jego napełnianie jest proste i wygodne. W lewym skrzydle drzwi zamontowano natomiast kostkarkę Spaceplus, która zapewnia łatwy dostęp do lodu, pozwalając na szybkie schłodzenie wina czy soku. Lodówka LG InstaView InstaView Door-in-Door została wyposażona także w pełnowymiarową półkę na napoje oraz uniwersalny pojemnik służący do przechowywania żywności takiej jak sery czy wędliny.



Zastosowany wewnątrz lodówki InstaView Door-in-Door filtr Pure N Fresh usuwa z powietrza zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy. Zastosowano także regulowane uszczelki, pokrywę Moist Balance Crisper oraz współpracującą z nią funkcję FRESH Balancer, dzięki którym przy użyciu jednego przełącznika można wybrać optymalny poziom wilgotności do przechowywania owoców i warzyw. Lodówka InstaView Door-in-Door z powodzeniem może stać się częścią opracowanego przez LG systemu SmartThinQ, dzięki któremu użytkownicy mogą sterować pracą lodówki przy użyciu smartfona, nawet gdy przebywają poza domem. Dedykowana aplikacja pozwala zmieniać ustawienia temperatury, sterować funkcją szybkiego schładzania Express Freeze, a także diagnozować ewentualne usterki.



Wideo LG InstaView

Lodówki LG wyposażone zostały w sprężarkę Inverter Linear Compressor, w której zamiast konwencjonalnego napędu tłokowego zastosowano napęd liniowy. Taka konstrukcja zmniejsza tarcie wewnętrzne podczas pracy, co pozwala obniżyć zużycie energii o 32 proc. oraz poziom hałasu o 25 proc., jednocześnie zapewniając trwałość i niezawodność. Firma LG jest pewna swoich rozwiązań, dlatego silnik Inverter Linear został objęty 10-letnią gwarancją. Niezawodność potwierdziło także Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Elektrycznych, Elektronicznych i Informatycznych (VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik), które na podstawie badań oszacowało, iż lodówka LG może bezproblemowo pracować nawet przez 20 lat.



Lodówka LG InstaView Door-in-Door będzie dostępna na polskim rynku od lipca. Więcej o innowacyjnych urządzeniach AGD LG przeczytacie u nas bliżej ich sklepowej premiery.