Philips StyleTouch Pure GC440 - steamer zamiast żelazka

W okresie sylwestrowo-karnawałowym, gdy królują nietuzinkowe kroje i tkaniny, dbanie o garderobę może przysporzyć trudności. Z pomocą przychodzi więc steamer, czyli ręczna parownica idealna do ostatnich poprawek i delikatnych ubrań.

Zdjęcie Philips StyleTouch Pure GC440 /materiały prasowe

Za chwilę nadejdą karnawałowe imprezy. To normalne, że na każdej z tych okazji każdy chce się dobrze prezentować. Ważną częścią nienagannego wizerunku jest wygląd ubrań, a przecież uprasowanie plisowanych spódnic, delikatnych koronkowych czy cekinowych sukienek nie jest łatwe. Na szczęście z pomocą przychodzi steamer, czyli ręczna parownica do ubrań, która łatwo odświeży delikatne ubrania lub tkaniny o skomplikowanej strukturze, bez konieczności rozkładania deski do prasowania. Teraz dostępny jest nowy model marki Philips - steamer StyleTouch Pure GC440.

Używanie ręcznej parownicy jest niezwykle łatwe - wystarczy nacisnąć przycisk, a para będzie się wydobywać w sposób ciągły. Steamer idealnie sprawdzi się przy ubraniach trudnych do wyprasowania tradycyjnym żelazkiem, np. z falbankami, koronkami czy z cekinami, ponieważ para wnika w nawet trudno dostępne miejsca tkaniny, rozprostowując włókna, a tym samym nadaje naturalny wygląd ubraniom. Z StyleTouch można korzystać w pionie i w poziomie dzięki funkcji 2 w 1. Wystarczy powiesić ubranie na wieszaku na szafie czy klamce lub położyć na równej powierzchni i już można odświeżać swoje ubranie. Parownica nagrzewa się niezwykle szybko, więc jest niezastąpiony w wygładzeniu zagnieceń nawet tuż przed wyjściem z domu. Wystarczy podłączyć, poczekać niecałą minutę i... para gotowa! Problemu nie stanowi też zbiornik na wodę. Nowy model steamera GC440 posiada największy zbiornik wody wśród dotychczasowych modeli ręcznych Philips. Pojemność 200 ml umożliwia odświeżenie do 3 ubrań za jednym razem.



Dodatkowo StyleTouch Pure posiada ładny design i umożliwia postawienie go bezpiecznie w pionie na podstawie, dzięki czemu możemy go trzymać w widocznym miejscu w pokoju (np. na toaletce) i będzie zawsze pod ręką.



Steamer jest bezpieczny dla wszystkich tkanin. To zatem doskonałe rozwiązanie w przypadku wygładzania zagnieceń z delikatnych tkanin, takich jak jedwab i kaszmir, o które boisz się przy normalnym prasowaniu żelazkiem. Dodatkowo podgrzewana płytka SmartFlow zapobiega skraplaniu się wody na ubraniach i nie pozostawi świecących plam czy niechcianych zaprasowań jak stopa żelazka. Do grubszych tkanin, np. płaszcza czy marynarki można użyć szczotki, która "otwiera" włókna tkaniny, umożliwiając lepsze wnikanie pary i odświeżenie ubrania bez konieczności prania po jednym założeniu. Szczotka pomaga również usunąć zabrudzenia i zmechacenia.



Dzięki funkcji Quick Calc Release, czyli szybkiemu usuwaniu kamienia urządzenie może działać dłużej, zapewniając taką samą wydajność pary przez wiele lat. Dodatkowo nowa parownica GC440 została wzbogacona o innowacyjną technologię PureSteam, która zapobiega osadzaniu się kamienia wokół silnika steamera i zapewnia strumień pary o stałej, dużej mocy przez długie lata.

Rekomendowana cena nowego steamera Philips wynosi 509 zł.