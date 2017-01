Oczyszczacze powietrza Stadler Form Viktor, Robert i Coway AP-10080DH - do walki ze smogiem

Smog staje się coraz większą zmorą Polaków. Jednym ze sposobów walki z tym zjawiskiem są oczyszczacze powietrza. Na rynku znajdziemy m.in. produkty szwajcarskiej firmy Stadler Form.

Zdjęcie Stadler Form Viktor /materiały prasowe

Zjawisko smogu, które jest nieodłącznym krajobrazem wielkich miast podczas okresu jesieni i zimy ma ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Niestety walka z tym zjawiskiem wymaga ogromnych środków finansowych oraz szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, informujących o przyczynach i skutkach zanieczyszczonego powietrza. Nie należy jednak sprawy bagatelizować i pozostawiać jej wyłącznie rządzącym. Warto zacząć od siebie i swojego otoczenia. Poprzez urządzenia do poprawy jakości powietrza niskim kosztem jesteśmy wstanie dostarczyć naszym płucom czysty i zdrowy tlen w domu, jak również w miejscu pracy.

Stadler Form Viktor

Stadler Form Viktor, które to jest zaawansowanym oczyszczaczem powietrza wyposażonym w trzy filtry:

Wstępny - zatrzymuje duże cząsteczki np. włosy, pyłki i kurz, zmywalny, wymienny;

HPP - system filtracji cząstek o wysokim potencjale; zatrzymuje drobny kurz, pyłki, cząstki sadzy, wirusy i zarodniki pleśni, zmywalny;

Węglowy - pochłania większość gazów i zapachów z powietrza; pozwoli usunąć nieprzyjemny zapach tytoniu czy dymu, wymienny;

Producent twierdzi, że po zassaniu i przepuszczeniu powietrza przez oczyszczacz uzyskamy optymalne warunki jego czystości w pomieszczeniach mieszkalnych, a u osób skłonnych do infekcji poprzez zmniejszenie narażenia na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi może zmniejszyć częstość zachorowań.



Viktor posiada pięć zakresów pracy, od bardzo cichej do bardzo dużej mocy, co daje możliwości wielu zastosowań w ciągu doby. Urządzenie jest zaopatrzone w dozownik substancji zapachowych. Jego minimalistyczny design harmonijnie współgra z każdym wnętrzem. Efektywnie pracuje na powierzchni do 50 m2.

Cena? Około 1200 zł



Stadler Form Robert

Zdjęcie Stadler Form /materiały prasowe

Stadler Form oferuje również nawilżacze z funkcją oczyszczania powietrza. Nawilżacz Robert przeznaczony jest do pomieszczeń do 80 m². Jego działanie opiera się na obracającym się w wodzie, dysku filtrującym, który skutecznie filtruje z szkodliwe substancje. Rozwiązanie to sprawia, że urządzenie te nawilża pomieszczenie oczyszczonym powietrzem. Stadler Form Robert jest w stanie odprowadzić do powietrza nawet 13,2 litra wody dziennie.



Cena? Około 1800 zł



Coway AP-10080DH

Oczyszczaczem z najwyższej półki. Zastosowane w nim czujniki kurzu i gazu stale monitorują skład powietrza optymalizując jego pracę. Eliminacja niepożądanych substancji i cząsteczek odbywa się dzięki czterem filtrom:



Wstępny - oczyszcza powietrze z kurzu, sierści zwierząt, włosów

Filtr MCC - łączy 3 filtry: przeciw grypie, przeciw legionelli oraz filtr żółtego pyłu

Filtr dezodorujący z aktywnym węglem eliminuje brzydkie zapachy (np. dym papierosowy) oraz szkodliwe gazy

Filtr HEPA

Design oczyszczacza powietrza Coway charakteryzuje się minimalizmem. Jego wykonana z metalu i skóry obudowa zamknięta jest w prostokącie z zaokrąglonymi rogami (dłuższy bok pionowo) z okrągłym otworem w górnej części urządzenia. W obwodzie okręgu zainstalowano lampę, która zmieniającym się kolorem podświetlenia sygnalizuje aktualną jakość powietrza. Na górnej krawędzie urządzenia umieszczony został panel sterowania z centralnie umiejscowionym, okrągłym przyciskiem uruchamiającym oraz umieszczonymi dookoła niego przyciskami wyboru funkcji:

Auto - urządzenie w zależności od aktualnie występującego zanieczyszczenia optymalizuje swoją pracę, aby wyeliminować zanieczyszczenia.

Speep - wybór jednego z czterech trybów prędkości pracy urządzenia w trybie manualnym,

Silent - urządzenie będzie pracowało w trybie cichym, w którym prędkość pracy zostanie zredukowana do poziomu 1,

Mood - dezaktywacja lampy informującej o bieżącym stanie zanieczyszczenia.

Cena? Około 1300 zł