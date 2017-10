LG poszerza gamę inteligentnych urządzeń z Google Assistant

LG Electronics ogłosiło, że już 87 jej inteligentnych urządzeń AGD z łączem WiFi jest kompatybilna z usługą Google Assistant. LG dostarcza klientom szeroki wybór pralek, suszarek do ubrań, lodówek, piekarników, zmywarek, odkurzaczy i oczyszczaczy powietrza, które można obsługiwać za pomocą głośnika Google Home lub smartfona z systemem Android bądź iOS.

Zdjęcie Google stawia na inteligentną pomoc w kuchni i łazience /©123RF/PICSEL

Tegoroczne inteligentne urządzenia AGD od LG ponadto udoskonalono o kompatybilność z usługą Google Assistant.

Usługa Google Assistant pozwala użytkownikom inteligentnego sprzętu AGD firmy LG sterować urządzeniami za pomocą prostych komend głosowych. Wypowiadając polecenia do mikrofonu smartfona lub głośnika Google Home, można np. sprawdzić czas pozostały do końca cyklu prania, włączyć w lodówce funkcję wytwarzania lodu, wyłączyć piekarnik, ustawić temperaturę w klimatyzatorze, a za pośrednictwem oczyszczacza nawet sprawdzić jakość powietrza w domu. Usługa Assistant w głośniku Google Home potrafi rozpoznawać głosy różnych osób, dzięki czemu reaguje na komendy poszczególnych domowników.

Bezpłatna aplikacja LG SmartThinQ, dostępna na smartfony z systemem Android lub iOS, pozwala na łatwe konfigurowanie i zarządzanie sprzętem AGD. Dzięki prostemu w obsłudze oprogramowaniu użytkownicy mogą zdalnie obsługiwać urządzenia, np. podczas powrotu z pracy włączyć piekarnik lub ćwicząc na sali gimnastycznej, sprawdzić czas pozostały do końca cyklu prania.Funkcje, które się "uczą"Aplikacja LG SmartThinQ uczy się zachowań użytkownika - zapamiętuje jak obsługiwane są urządzenia AGD, dzięki czemu jest w stanie przewidzieć potrzeby domowników i zapewnić im jeszcze większą wygodę. Im częściej użytkownik korzysta z funkcji SMART urządzeń LG, tym szybciej rośnie poziom ich inteligencji. W związku z tym, że urządzenia LG "uczą się" podczas swojej pracy, są w stanie interpretować zachowania użytkownika oraz inne dane, dzięki którym później mogą na czas przypomnieć o zamówieniu filtrów do lodówki czy usunięciu osadu z suszarki do ubrań - wszystko to za pośrednictwem aplikacji LG SmartThinQ.

- LG opracowała rozwiązania pozwalające na łatwe i efektywne korzystanie z łącza Wi-Fi, w które zostały wyposażone niemal wszystkie nasze urządzenia AGD z oferty na rok 2017. Współpraca z firmą Google jest przykładem realizowania naszej strategii Otwartego Partnerstwa, Otwartej Platformy i Otwartej Łączności - powiedział