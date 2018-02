Jak kupować lodówkę - o czym należy pamiętać?

Powszechnie wiadomo, że lodówka to sprzęt z kategorii tych, które wymieniamy najrzadziej. Na jakie technologie szczególnie warto zwrócić uwagę?

Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w czasach Internetu Rzeczy (IoT). Wszystko jest podłączone do internetu, a jeżeli nawet nie jest, to już za chwilę będzie. Najnowsze trendy w projektowaniu sprzętu AGD sugerują, że w dostęp do globalnej sieci warto wyposażyć także lodówki i pralki. Po co?

Aby się tego dowiedzieć, wybraliśmy się na Innofest 2018. Jest to duża europejska impreza cykliczną, na której firma LG pokazuje swoje najciekawsze sprzęty i trendy na najbliższe miesiące. Tegoroczna odsłona Innofestu odbyła się w Cannes. Mogliśmy zobaczyć tam rozwiązania koreańskiego giganta, które na co dzień nie są dostępne w Polsce (odkurzacze bezprzewodowe, zmywarki) oraz takie, które lada moment trafią na nasz rynek.



Z wizyty w Cannes można wywnioskować jedno: przyszłość domowego AGD leży w Internecie Rzeczy. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie funkcjonalność laptopów, smartfonów i tabletów bez dostępu do internetu, ale podłączenie pralki lub robota sprzątającego do sieci już budzi kontrowersje. Dlaczego? Przecież rozwiązania te zostały opracowane, by ułatwiać nam życie. Robota sprzątającego on-line możemy włączyć, gdy wychodzimy z pracy i chcemy mieć posprzątane przed naszym powrotem, a na pralkę możemy pobierać dodatkowe tryby prania (obecnie LG ma ponad 20 takich).



- Takie sprzęty są po to, by ułatwiać nam życie. Nie chodzi tylko o tworzenie kolejnych produktów, a o odpowiednie środowisko, które uczyni nasze urządzenia bardziej "smart" - powiedział nam Howard Lee, prezydent LG w regionie Europy Centralnej.



Właśnie taką platformą jest platforma LG SmartThinQ, która pozwala na monitorowanie i zdalne sterowanie sprzętem AGD, takim jak pralka, lodówka, piekarnik czy klimatyzator. Koreańczycy wierzą, że w przyszłości wszystkie nasze sprzęty AGD i RTV będą się ze sobą komunikowały, co pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu. Z drugiej strony, to otwiera nowe furtki dla hakerów i osób, które chciałyby pozyskać nasze dane.





Lodówka podłączona do internetu mogłaby się stać łatwym celem firm z branży spożywczej, które chętnie by się dowiedziały, jakie są nasze preferencje kulinarne. A ponieważ coraz bardziej zaawansowane lodówki mają wbudowane kamerki umożliwiające podgląd zawartych wewnątrz produktów, wizja taka wcale nie wydaje się być odległa.



- Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa. Robimy wszystko, by stosowane przez nas algorytmy utrudniały lub wręcz uniemożliwiały kradzież danych - powiedział Howard Lee.



Jeżeli chcemy kupić lodówkę, która za 10 lat nie będzie odstawała od konkurencji, warto zadbać by miała ona dostęp do WiFi. Inną szalenie praktyczną funkcją jest technologia Door-in-Door, która ułatwia dostęp do napojów i przekąsek. To tak naprawdę podwójne drzwi, które umożliwiają sięgnięcie po przydatne produkty spożywcze bez konieczności otwierania lodówki. Dzięki temu użytkownik zyskuje o 9 proc. więcej miejsca wewnątrz lodówki, a straty zimnego powietrza są mniejsze nawet o 46,5 proc. To z kolei przekłada się na niższe zużycie energii i mniejsze rachunki za prąd.



Podczas zakupu lodówki przyszłości warto także zadbać o to, co będziemy przechowywali w środku. Rozwiązanie takie jak Fresh Balancer ma zapewnić optymalny poziom wilgotności poprzez uszczelnienie pojemnika na warzywa. Dzięki temu nasze owoce i warzywa dłużej zachowają świeżość.



Ale prawdopodobnie najważniejszym elementem lodówki przyszłości jest jej silnik. Zamiast klasycznego napędu postępowo-zwrotnego w lodówkach LG zastosowano sprężarkę liniową z inwerterem. Taka organizacja przestrzeni zmniejsza tarcie wewnętrzne, co z kolei przekłada się na ponad 30-procentowe zmniejszenie zużycia energii. Liczne niezależne testy wykazały, że sprężarki liniowe z inwerterem LG mogą prawidłowo pracować przez 10 lat, toteż zostały objęte tak długim okresem gwarancyjnym. Wszystkie te cechy spełnia nowa lodówka LG InstaView Multidoor (z kostkarką do lodu i podwójnymi drzwiami - zarówno części chłodzącej, jak i mrożącej). Już wkrótce będzie ona dostępna w Polsce, choć oficjalna cena nie została jeszcze ujawniona.