Goclever Cristal Air Pro - oczyszczacz z 8-stopniowym systemem filtracji

W sam raz na początek sezonu grzewczego, trafia do sklepów GOCLEVER, oczyszczacz powietrza polskiej firmy GOCLEVER. Co oferuje to urządzenie

Zdjęcie Goclever Cristal Air Pro /materiały prasowe





Reklama



GOCLEVER CRISTAL AIR PRO to urządzenie o mocy 60 W. Ogranicza ono występowanie szkodliwych związków: pyłów zawieszonych PM 2,5 i PM 10, formaldehydów, benzenów, alergenów (roztoczy rozwijających się w kurzu, sierści i naskórka zwierząt, czy pyłków traw, drzew i kwiatów) oraz zanieczyszczeń mechanicznych (kurzu, cząstek stałych dymu i spalin), wirusów, grzybów i pleśni.

CRISTAL AIR PRO sprawdzi się w pomieszczeniach, w których powierzchnia wynosi od 40 do 60 m2. Oczyszczacz może być wykorzystywany w mieszkaniach, w domach jednorodzinnych czy w miejscach pracy. Jego zaletą jest cicha praca (poniżej 45 dB - urządzenie nie będzie przeszkadzać w codziennych obowiązkach), a także duża wydajność - przepływ powietrza na poziomie 365 m3/h. Warto wspomnieć, że CRISTAL AIR PRO dodatkowo jonizuje powietrze w tempie 5 mln jonów na m3 w ciągu godziny.

8-stopniowy system filtracji

W oczyszczaczu CRISTAL AIR PRO zastosowano technologię Octa Shield czyli 8-stopniowe oczyszczanie powietrza, które wykorzystuje m.in. system filtrów i lamp: filtr plazmowy elektrostatyczny (rozbija cząsteczki kurzu), filtr HEPA (zatrzymuje mniejsze cząsteczki zanieczyszczające powietrze), filtr węglowy (oczyszcza powietrze za pomocą aktywnego węgla, niwelującego szkodliwe substancje chemiczne), filtr włókninowy (zatrzymuje negatywne działanie mikrocząsteczek z dymu), fotokatalizator (wspiera proces zabijania zarazków), lampa UV (zabija zarazki i zapobiega ich namnażaniu w otoczeniu), aktywny ozon (niweluje zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne) oraz jonizacja powietrza, wspierająca procesy immunologiczne organizmu ludzkiego. Dzięki systemowi Octa Shield - CRISTAL AIR PRO może usunąć aż 99,97 proc. zanieczyszczeń z powietrza.

Zdjęcie 8-stopniowy system filtracji / materiały prasowe

Produkt Goclever wyposażono w wyświetlacz, na którym można odczytać poziom stężenia zanieczyszczeń w pomieszczeniu, a także wilgotność i temperaturę. Oczyszczacz ma także wskaźnik zużycia filtrów oraz timer pozwalający na zaprogramowanie czasu działania. Aby włączyć urządzenie nie trzeba ruszać się z miejsca - w zestawie znajduje się pilot. Producent w swojej ofercie ma również filtry, których wymiana jest zalecana (zależnie od stopnia zanieczyszczeń) mniej więcej co pół roku.

GOCLEVER CRISTAL AIR PRO to pierwszy (i najwyższy) model oczyszczacza z serii produktów, które w najbliższych miesiącach zostaną wprowadzone na rynek przez markę Goclever. Urządzenia sprawdzą się nie tylko w trakcie zimy i występującego zjawiska smogu, ale również w okresie wiosennego nasilenia pylenia roślin, gdy ilość alergenów osiąga najwyższy poziom.

Cena: 1 049 zł