​Problemy z aktualizacją Windows 10 dla urządzeń z Atom Clover Trail

Użytkownicy korzystając z komputerów wyposażonych w procesory z serii Atom Clover Trail mają problemy z zainstalowaniem najnowszej aktualizacji Windows 10. O jakie komputery chodzi, i co jest przyczyną całej sytuacji?

Problem z aktualizacją Windows 10 do najnowszej wersji (Windows 10 Creators Update) ma dotyczyć komputerów z okolic 2012 i 2013 roku, głównie urządzeń 2w1, czyli hybryd łączących funkcje notebooka i tabletu. Urządzenia mobilne z tego okresu miały zainstalowany system Windows w wersji 8 lub 8.1. Po wejściu na rynek Windows 10, ich użytkownicy otrzymali możliwość darmowej aktualizacji. Wszystko wtedy przebiegło pomyślnie, ale Creators Update, duża poprawka do Windows 10, okazała się problematyczna dla posiadaczy tego sprzętu.



"Windows 10 nie jest już wspierany przez to urządzenie" - taki komunikat zobaczyli użytkownicy m.in. HP Envy X2, z procesorem Atom Z2760 - czytamy w serwisie ZDNet. Z informacji podanych przez Acera wynika natomiast, że Creators Update nie wspiera procesorów: Atom Z2760, Atom Z2520, Atom Z2560 i Atom Z2580. "Pracujemy z Microsoftem nad przygotowaniem odpowiednik sterowników" - czytamy w komunikacie tajwańskiej firmy.

Co, jeśli nie możemy zaktualizować Windows 10 do Creators Update? Jesteśmy zmuszeni do korzystania z wersji 1607. Będzie ona oficjalnie wspierana, czyli będzie otrzymywała aktualizacje związane m.in. z bezpieczeństwem i stabilnością do 2018 roku, prawdopodobnie do marca tegoż roku.

Problem jest jednak na tyle powszechny, że prawdopodobnie w wielu przypadkach zostanie on rozwiązany po wydaniu odpowiednik sterowników, tworzonych we współpracy z gigantem z Redmond. Nad takim usprawnieniem pracuje m.in. wymieniony w materiale Acer.