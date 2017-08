YouTube upraszcza zamazywanie twarzy

Jedno z popularnych narzędzi używanych przez twórców na YouTube zostało zaktualizowane.

Zdjęcie Zmazywanie twarzy będzie teraz procesem szybkim i bardzo prostym /materiały prasowe

Od teraz, wystarczy zaznaczyć twarz osoby znajdującej się na filmie, aby algorytm automatycznie ją zamazał. Nie są wymagane do tego żadne dodatkowe czynności. Co więcej, można to zrobić już po opublikowaniu filmu, nadpisując poprzedni, albo zamieniając na nowy.

Dotychczas, w każdej scenie osobno trzeba było zaznaczyć obszar rozmycia. Teraz, dzięki ulepszonym algorytmom, system rozpoznaje twarz w każdym momencie filmu i zamazuje ją. Firma jednak ostrzega, że twórcy nie powinni całkowicie polegać na systemie, ponieważ nie gwarantuje on 100-procentowej skuteczności, jeśli chodzi o zapewnienie anonimowości.



Google dodało opcję rozmywania twarzy w marcu 2016 roku. Była to funkcja bardzo potrzebna, ponieważ w serwisie pojawia się bardzo dużo filmów, które wymagają tej czynności. Wcześniej użytkownicy byli skazani na zewnętrzne oprogramowanie, które było trudniejsze w obsłudze i wydłużało proces edycji i publikowania filmu.