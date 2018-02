Xiaomi zaprezentowało rekordowo smukły telewizor LED 4K

Choć w Europie mało kto o tym wie, Xiaomi to też producent telewizorów, które na Dalekim Wschodzie całkiem dobrze się sprzedają. Chiński producent wciąż rozwija tę gałąź produktów, a najnowszym z nich jest Mi TV 4.

Zdjęcie Telewizor ma rozdzielczość 4K i obsługuje HDR10 /materiały prasowe

Mi TV 4 to 55-calowy telewizor LED o rozdzielczości 4K. Panel obsługuje technologię HDR10, a jedną z jego największych zalet jest grubość, która wynosi zaledwie 5 milimetrów. Oczywiście, mowa o najcieńszym miejscu, im bliżej środka, tym telewizor jest grubszy, jednak wciąż są to niewielkie wartości.



Urządzenie wygląda bardzo nowocześnie, co jest zasługą przede wszystkim prawie niewidocznych ramek bocznych. Szkło pokrywające ekran jest wykonane w technologii Corning Iris Glass, co ma zwiększyć kilkukrotnie jego wytrzymałość względem innych telewizorów.



Całkowitą nowością jest wbudowany system operacyjny PatchWall, który pozwala między innymi na strumieniowanie wideo z licznych darmowych serwisów. Za wydajność odpowiada czterordzeniowy procesor Armlogic z 2 GB pamięci RAM i 8 GB przestrzeni na dane.



Na razie telewizor jest dostępny tylko na rynku indyjskim, gdzie kosztuje 40 tysięcy rupii, co w przeliczeniu daje około 2100 złotych.