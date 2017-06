Wyszukiwarki torrentów mogą zostać całkowicie zablokowane w UE

Już niedługo w każdym kraju Unii Europejskiej może zostać zablokowany dostęp do wyszukiwarek torrentów.

Zdjęcie Wyszukiwarki torrentów mogą wkrótce zostać całkowicie zablokowane /©123RF/PICSEL

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozważa wprowadzenie masowej cenzury internetu. Chodzi przede wszystkim o popularne wyszukiwarki torrentów. Choć same w sobie nie są nielegalne, to są narzędziem ułatwiającym rozpowszechnianie materiałów chronionych prawami autorskimi.



Sprawę zainicjowało dwóch holenderskich operatorów komórkowych, którzy, sądząc się z firmą zwalczającą piractwo, zwrócili się do Trybunału Sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie blokowania witryn internetowych powiązanych z piractwem. Trybunał zadecydował, że blokowanie takich stron jest słuszne i zapowiedział, że zajmie się tym problemem na szerszą skalę.



Warto zauważyć, że blokowanie różnego rodzaju stron internetowych staje się coraz częstszą praktyką w krajach europejskich. Od tego roku, w Polsce nie będzie można wchodzić na strony nielegalnych bukmacherów internetowych, a w Wielkiej Brytanii już od dłuższego czasu blokowane są strony pornograficzne, a także większość serwisów z torrentami. Walka z piractwem trwa na dobre również w Stanach Zjednoczonych, gdzie stworzono do tego celu specjalną technologię o nazwie Copyright Alert System.