Wystartował ZenCard 2.0

Na terminalach płatniczych firmy eService została uruchomiona technologia ZenCard 2.0 - narzędzie do marketingu transakcyjnego i budowania lojalności w handlu. Pierwszą dużą siecią handlową, która wdrożyła narzędzie jest sieć hurtowni MAKRO, startując z promocją dla posiadaczy kart Visa. To pierwsza kampania na tak dużą skalę oparta na nowej wersji narzędzia ZenCard, po przejęciu firmy przez PKO Bank Polski w styczniu br.

Zdjęcie ZenCard /materiały prasowe

ZenCard to unikalna technologia marketingu transakcyjnego dla sieci handlowych, sklepów i punktów usługowych, dająca m.in. możliwość nagradzania klienta za transakcje, które wykonuje przy użyciu karty płatniczej. Integracja ZenCard z systemami eService, agenta rozliczeniowego, dała obu firmom możliwość oferowania unikalnej usługi dodanej zarówno mniejszym, jak i dużym sieciom handlowym. Doskonałym przykładem potencjału nowej funkcji jest kampania Visa i MAKRO - pierwsza akcja o tak dużej skali, uruchomiona jednocześnie we wszystkich 30 halach sieci hurtowni MAKRO w całej Polsce.



- Polacy doceniają wygodę płatności bezgotówkowych. Rośnie liczba osób, które korzystają w zasadzie już jedynie z płatności bezgotówkowych, czy to kartą, czy telefonem. Widać to we wszystkich grupach wiekowych. Jest to korzystne dla przedsiębiorców, obniżających koszty obsługi gotówki, m.in. za konwoje, koszty związane z pomyłkami kasjera, czy podrobionymi pieniędzmi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zdecydowaliśmy się wdrożyć kolejne rozwiązania wspierające przedsiębiorców w rozwoju ich biznesu. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje to wypracowane wspólnie z ZenCard, dodające do terminala płatniczego funkcje zaawansowanego narzędzia do marketingu i budowania lojalności - mówi Marek Paradowski, prezes eService.

Reklama

Wspólna akcja promocyjna MAKRO i Visa w technologii ZenCard trwa od 4 sierpnia do 3 września 2017 roku. Klienci dokonujący zakupów w sieci hurtowni MAKRO będą mogli odebrać bon towarowy o wartości 50 zł na kolejne zakupy, jeżeli dokonają płatności kartą Visa o minimalnej wartości 500 zł. Dodatkowo, w ramach loterii, klienci będą mogli wygrać bony o wartości 1000 zł. Współpraca z Visa i MAKRO to wyraźny sygnał, że nasz rozwój nabiera tempa, a rynek jest coraz bardziej otwarty na innowacyjne technologie.