Wynaleziono baterie, które wytrzymują ponad 10 lat

Jedną z największych wad współczesnych akumulatorów jest fakt, że z czasem tracą swoją właściwości. W efekcie, często już po roku oferują mniejszą wydajność niż na początku, a po dziesięciu latach praktycznie nie nadają się do niczego.



Naukowcy z Harvardu opracowali jednak technologię ogniw opartych na cieczy, które eliminują ten problem. Podstawą ich budowy jest woda i są odporne na degradację. Testy wykazały, że taki rodzaj baterii traci jedynie 1 procent swoich możliwości na 1000 cyklów ładowania. Dla porównania, żywotność współczesnych akumulatorów są obliczona właśnie na taki okres.



Oprócz tego, nowe baterie są ekologiczne i tanie w produkcji, a przy tym nie są łatwopalne. Dzięki swoim właściwościom mogą przydać się w szczególności do składowania energii na farmach solarnych lub wiatrowych. Technologia jest na razie w fazie testowej i nie wiadomo kiedy zostanie wprowadzona do użytku.