Woda to nie przeszkoda? Zalane gadżety można odratować

Zawartość szklanki wylądowała na smartfonie, GPS nie zniósł ulewy, a latarka zanurkowała w strumieniu. Wakacje sprzyjają takim wypadkom. Podpowiadamy, jak ratować zalaną elektronikę.

Zdjęcie Zalaną elektronikę można uratować /materiały prasowe

Okazuje się, że kontakt z wodą, to nie wyrok dla elektronicznych gadżetów. Trzeba tylko wiedzieć, co robić, a czego nie robić, kiedy już dojdzie do przykrego zdarzenia.

Woda? To nie problem

Już na etapie wybierania elektroniki warto przyjrzeć się wodoodporności. Kupując np. czołówkę czy oświetlenie na rower, warto przyjrzeć się normie wodoodporności IPX (International Protection). "Do uzyskania certyfikatu potwierdzającego posiadanie parametru IPX potrzebne jest przeprowadzenie profesjonalnych badań. To, jak sprzęt z danym IPX zachowuje się pod wpływem wilgoci, opisują międzynarodowe normy" – mówi Mirosław Pastor, z firmy Mactronic, który codziennie spotyka się z zalanym sprzętem. Przykład? Urządzenie o wodoodporności IP68 powinno działać nawet przy pełnym zanurzeniu. Co jednak, gdy nie jesteśmy pewni, że nasza elektronika jest równie odporna? Wtedy liczy się czas.

Uwaga na zwarcia

Gdy już dojdzie do zalania, należy błyskawicznie odciągnąć sprzęt od źródła wody (wyłowić lub wyciągnąć z zalanego obszaru). Nie trzeba być fizykiem, by wiedzieć, że elektronika to prąd, a prąd i woda to niezbyt fortunne połączenie. Niezależnie, czy mamy do czynienia ze smartfonem czy latarką. Zwarcie uszkadza płytkę obwodu drukowanego i umieszczony wewnątrz urządzenia procesor.

Zdjęcie Smartfon na zdjęciu, Xperia Z3, jest wodoodporny, ale co zrobić, jeśli do wody wpadnie nam smartfon bez takiej technologii? / materiały prasowe

Nie włączaj sprzętu

Pierwsza myśl po zalaniu urządzenia? „Sprawdzę, czy działa”. Błąd! W przypadku zalania, pod żadnym pozorem nie włączaj zamoczonej elektroniki. Wręcz przeciwnie:

- Jeśli urządzenie pozostaje włączone, natychmiast je wyłącz

- Odepnij wszelkie urządzenia zewnętrze

- Odłącz ładowarkę, a jeśli to możliwe, wyjmij baterię lub akumulator

Osusz urządzenie

Błędem jest użycie suszarki. "Sprzęt powinien być osuszany w temperaturze pokojowej, a nie za pomocą urządzeń z rozgrzanym powietrzem. Te mogą przegrzać podzespoły, a także wdmuchać do środka mokry kurz, mogący być przyczyną zwarcia" – mówi Mirosław Pastor. Od czego zacząć „akcję ratunkową”?

- Obróć urządzenie i delikatnie nim potrząśnij

- Pozwól wylecieć z niego nagromadzonym pozostałościom płynu

- Wytrzyj urządzenie materiałem, który nie pozostawia po sobie nitek – takie pozostałości mogą również prowadzić do zwarcia

- Odłóż sprzęt w ciepłe, mało nasłonecznione miejsce – nie kładź go przy grzejniku, czy innym źródle ciepła.

Zdjęcie Nie każdy telefon jest odporny na wodę / INTERIA.PL

Sprawdź, czy działa

W przypadku kontaktu czołówki, telefonu czy komputera z lepkimi, zawierającymi cukier cieczami, konieczne będzie dodatkowe oczyszczenie sprzętu np. szmatką z izopropanolem. Dopiero, gdy wszystkie części są już dokładnie wysuszone (w warunkach domowych cały proces może potrwać nawet 2 dni), warto przedmuchać je sprężonym powietrzem, by wydmuchać kurz i inne drobne pozostałości, mogące stanowić zagrożenie dla urządzenia. Po przeprowadzeniu całej procedury czas złożyć sprzęt i przeprowadzić finalny test. Działa?