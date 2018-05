Wkrótce zobaczymy nowe Chromebooki od HP i Della

Według informacji odnalezionych na forum XDA-Developers, wkrótce na rynek trafi aż pięć nowych laptopów z systemem Chrome OS.

Zdjęcie Chromebooki zyskują na popularności, szczególnie w Stanach Zjednoczonych /materiały prasowe

Chromebooki, czyli laptopy pracujące pod kontrolą systemu Chrome OS wciąż rosną w siłę, szczególnie w Stanach Zjedonczonych. To komputery, które idealnie sprawdzą się do takich zadań jak przeglądanie internetu, edytowanie dokumentów czy korzystanie z mediów społecznościowych.



Obecnie, najlepszym Chromebookiem jest produkt Google - Pixelbook. Urządzenie kosztuje 999 dolarów i jest napędzane przez najnowsze procesory Intela.



Według najnowszych przecieków, już niedługo swoje produkty w tej kategorii zaprezentują także firmy HP i Dell. Mają to być komputery z ekranami o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli (3:2) i procesorami Intel Kaby Lake z 8/16 gigabajtów pamięci operacyjnej RAM.