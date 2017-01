Windows 10 pozwoli na odkładanie aktualizacji przez 35 dni

W nowej aktualizacji systemu Windows 10 pojawi się kilka funkcji, które rozwiążą dotychczasowe problemy z uaktualnianiem systemu oraz sterowników.

Zdjęcie Nowa wersja systemu może rozwiązać popularny problem użytkowników /AFP

Do sieci wyciekły najnowsze kompilacje systemu Windows 10, które ujawniają kilka nowych funkcji nadchodzącej aktualizacji Redstone 2. Mowa między innymi o zmianie polityki aktualizacji sterowników, która była dotychczas utrapieniem użytkowników okienek. System automatycznie aktualizował sterowniki, co prowadziło często to instalacji wadliwego oprogramowania, a co za tym idzie nieprawidłowego działania niektórych funkcji i programów.

Teraz ma się to zmienić. Użytkownik będzie mógł w ustawieniach wyłączyć automatyczne aktualizowanie sterowników. Oprócz tego, aktualizację samego systemu będzie można odkładać, ale maksymalnie o 35 dni. Po upływie tego okresu, Windows wymusi uaktualnienie.



Windows 10 Creators Update ma trafić do pierwszych użytkowników już w marcu.