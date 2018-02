Windows 10 już niedługo będzie miał pięć wersji

Według Paula Thurrota, znanego autora przecieków na temat urządzeń i systemów Microsoftu, już od kwietnia Windows 10 będzie miał pięć odmian.

Microsoft chce aby system był dostosowany do możliwości każdego komputera, dlatego różne wersje będą posiadały różne wymagania. Odmiana Entry będzie przeznaczona dla komputerów z procesorami Intel Atom/Celeron/Pentium, z 4 GB RAM lub mniej i do 32 GB pamięci masowej SSD. Jego cena będzie wynosiła około 25 dolarów.

Odmiana Value także ma obsługiwać procesory Intel Atom/Celeron/Pentium i 4 GB RAM, jednak do 64 GB pamięci masowej SSD lub do 500 GB HDD. Przewidywana cena to 45 dolarów. Edycja Core obsłuży wszystkie pozostałe urządzenia, które nie spełniają wymagań wersji Core+ i Advanced (cena: 65 dolarów).

Dla wydajniejszych komputerów przewidziano wersje Core+ i Advanced. Pierwsza wymaga 8 GB RAM lub więcej, 2 TB pamięci na pliki i wyświetlacza o rozdzielczości co najmniej 1080p. Cena systemu to 87 dolarów. Najbardziej rozwiniętą edycją będzie Advanced, która została stworzona do obsługi procesorów Core i9, Core i7, lub AMD Threadripper oraz AMD FX/Ryzen 7. Sprzęt z tym systemem musi mieć co najmniej 16 GB RAM i rozdzielczość ekranu 4K. Przewidywana cena to 101 dolarów.

Co ważne, wszystkie powyższe wersje mają mieć domyślnie wyłączoną obsługę aplikacji spoza sklepu Microsoftu.