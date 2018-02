Windows 10 będzie miał tryb maksymalnej wydajności, jednak nie dla każdego

Członkowie programu Insider mogą już pobierać nową kompilację systemu, która zawiera funkcję pozwalającą na wykorzystanie całej mocy podzespołów.

Zdjęcie Windows 10 Ultimate Performance będzie dostępny tylko dla profesjonalistów

Tryb nazywa się Ultimate Performance i dezaktywuje wszystkie możliwe ograniczenia oszczędzające energię, wyciskając z podzespołów tyle, ile jest to możliwe. Będzie oczywiście wiązało się to z dużym poborem mocy, jednak włączenie funkcji będzie możliwe tylko przy podłączeniu do stałego źródła zasilania.

Jest to rozwiązanie stworzone przede wszystkim dla osób używających komputera do pracy, dlatego będzie ono dostępne tylko w najwyższej odmianie systemu Windows 10 - Pro for Workstations. Drobną, ale potrzebną zmianą jest też wyłączenie reklam gier i "zwykłych" aplikacji w kafelkach menu Start. Zamiast tego, pokażą się tam programy przeznaczone do pracy i biznesu.

Uruchomienie dostępna dla wybranego grona osób funkcji jest możliwe tylko na komputerach stacjonarnych, laptopy nie skorzystają z tej technologii.