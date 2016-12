WiGig i Passive Wifi to przyszłość bezprzewodowego internetu

W 2016 roku poznaliśmy bliżej dwie nowe technologie, które odmienią dotychczasowe korzystanie z domowych i publicznych sieci bezprzewodowcych.

Zdjęcie WiFi jest teraz niemal w każdym domu /©123RF/PICSEL

Na targach CES 2017 firma Gigabit zaprezentuje działanie superszybkiej sieci WiGig, która w przyszłości ma zastąpić klasyczne WiFi. Korzystając z pasma 60 GHz, WiGig ma zapewnić nowy poziom interaktywności bezprzewodowej w aplikacjach wymagających dużej przepustowości, takich jak gry i VR. Rok 2017 będzie ważnym okresem w rozwoju tej technologii, ponieważ pierwsze produkty z nią współpracujące mają pojawić się już w pierwszym kwartale.

WiGig oferuje pięciokrotnie szybszą transmisję danych niż 802.11ac, co może rozwiązać dosyć częste problemy z nadmiernym obciążeniem WiFi podczas intensywnego wykorzystywania możliwości sieci.

Przyszły rok ma również przynieść znaczący rozwój technologii Passive WiFi, opracowanej przez naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle. Nowy pasywny system WiFi zużywa 1000 razy mniej energiiod wykorzystywanych obecnie energooszczędnych platform komunikacji bezprzewodowej, takich jak Bluetooth czy ZigBee - nie wspominając o naprawdę łakomym na energię WiFi.



Naukowcy przekonują, że za jego pomocą będzie można przesyłać dane z prędkością do 11 Mb/s, które będą odbierane i dekodowane przez miliardy połączonych z nim urządzeń. 11 Mb/s to oczywiście znacznie mniej od tego, co mamy obecnie, ale wciąż znacznie więcej niż oferuje np. wspomniany Bluetooth. Poza tym nie o prędkość tutaj chodzi.

Nowe rozwiązanie nie tylko wydłuży czas pracy na baterii naszych urządzeń, ale również obniży ogólne zużycie energii - szczególnie w kontekście IoT, kiedy w mieszkaniu z siecią połączonych będzie wiele urządzeń.