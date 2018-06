W przeglądarce Mozilla Firefox pojawi się tryb superprywatny

Twórcy przeglądarki Mozilla Firefox pracują nad kolejnym sposobem na to, aby lepiej uchronić prywatność oraz wrażliwe dane użytkowników. Do programu trafi funkcja, która wykorzysta sieć Tor do surfowania po sieci.

Zdjęcie Mozilla Firefox doczeka się nowego trybu /AFP

Mozilla od lat wykorzystuje rozwiązania, które mają przełożyć się na zwiększone bezpieczeństwo podczas surfowania po sieci. Twórcy programu nie przestają jednak zaskakiwać: do Firefoxa trafi bowiem technologia oparta na sieci Tor - dzięki tej zmianie użytkownicy będą mogli odwiedzać strony internetowe oraz usługi w totalnie anonimowy sposób. Skrypty oraz reklamy znajdujące się na stronach będą miały utrudnione zadanie w kontekście śledzenia oraz identyfikacji ruchów użytkownika w sieci.

Niestety jest jeden minus całego rozwiązania. Oparcie trybu superprywatnego na sieci Tor może spowodować znaczące spowolnienie podczas przeglądania witryn internetowych. Mozilla ma jednak pracować nad tym, aby cały proces był odpowiednio zoptymalizowany oraz wygodny w obsłudze dla każdego.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, kiedy tryb superprywatny trafi do przeglądarki Firefox. Efekty prac Mozilli w kontekście projektu Fusion powinny jednak wyklarować się na przestrzeni najbliższych tygodni.