Utracono kontrolę nad satelitą Echostar 3

Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Echostar utraciło kontrolę nad dwudziestoletnim satelitą telekomunikacyjnym. Doszło do tego nagle, podczas manewru zmiany orbity.

Zdjęcie Wizualizacja Echostara 3 /materiały prasowe

Echostar-3 został zbudowany w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych przez Lockheed Martin. Satelita ważący 3674 kg został wyniesiony na orbitę geostacjonarną w 1997 roku na pokładzie rakiety Atlas 2AS. Echostar-3 pracował pięć lat dłużej od okresu gwarancyjnego. Świadczył usługi telekomunikacyjne w paśmie Ku za pomocą 32 transponderów dla odbiorców telewizji satelitarnej w Ameryce Północnej.Nieznana jest przyczyna awarii satelity. Z obserwacji naziemnych wynika, że dryfuje o około 0,1 stopnia dziennie obracając się wokół własnej osi.Ruch Echostara-3 jest monitorowany i jednocześnie o możliwym zbliżeniu do pobliskich satelitów geostacjonarnych informowane są inne podmioty. Echostar-3 zbliżył się już do należącego do Boliwii Tupaka Katari-1 oraz do należącego do SES satelity SES-2. Za półtora tygodnia zbliży się zaś do satelity Intelsat Galaxy 28.Pozostali operatorzy sami podejmują decyzję o korekcyjnej zmianie orbity w sytuacji, gdy Echostar-3 zbliży się na odległość mniejszą od 50 kilometrów. Obecnie nie wiadomo, czy uda się odzyskać kontrolę nad starym satelitą.