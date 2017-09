Ultimate Ears - bezprzewodowe głośniki Bluetooth

Na polski rynek trafiła nowa marka bezprzewodowych głośników Bluetooth - Ultimate Ears. Czym wyróżnia się ten sprzęt na tle innych, podobnych urządzeń?

Ultimate Ears są prawdziwie wodoszczelne. Spełniają normę IPX7, co w praktyce oznacza, że można je zanurzyć na 30 minut, nawet do 1 metra pod wodą. Są również odporne na zewnętrzne zanieczyszczenia. Dzięki specjalnej konstrukcji nie dostaną się do wnętrza głośników. Dodatkowo nie trzeba obchodzić się z nimi jak z jajkiem - wytrzymają upadek nawet z wysokości 1,5 m.



Głośniki - w zależności od modelu - mają wbudowany akumulator pozwala na słuchanie muzyki od 10 nawet do 20 godzin.



Funkcja PartyUp! pozwala łączyć głośniki w jeden wielki system z poziomu aplikacji dostępnej na urządzenia iOS i Android. Zasięg Bluetooth wynosi aż 30m. W ten sposób można połączyć ze sobą od 2 do 150 i więcej głośników. Cała operacja zajmie kilka sekund. Modele WONDERBOOM możesz z kolei łączyć w pary bez uruchamiania aplikacji. Wystarczy przyciśnięcie 2 przycisków, kilka sekund parowania i gotowe.

Ceny i dostępność:

Trzy modele głośników Ultimate Ears, dostępnych w szerokiej gamie kolorów, kupisz w sklepach sieci Media Markt, Saturn i RTV Euro AGD . Model WONDERBOOM kosztuje 399 zł, BOOM2 599 zł, a największy MEGABOOM 999 zł.