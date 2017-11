Ujawniono, co znajdowało się na komputerze Osamy bin Ladena

Amerykańskie służby ujawniły listę plików znajdujących się na komputerze jednego z najbardziej znanych terrorystów. Nie jest to kompletna zawartość twardego dysku, ale i tak znalazło się kilka nietypowych pozycji.

Zdjęcie Ujawniono 470 tysięcy dokumentów o Osama bin Ladenie /AFP

Wśród odtajnionych plików znalazły się oczywiście głównie dokumenty, zdjęcia i filmy powiązane z działalnością terrorystyczną bin Ladena. Mowa o różnego rodzaju planach, filmach z egzekucji, a także materiałach propagandowych. To jednak nie jest dla nikogo zaskoczeniem.

Najciekawsze są pliki zupełnie nie związane z tym, czym szef Al-Kaidy zajmował się na co dzień. Według CIA, na komputerze było dużo różnego rodzaju pornografii, w tym gier erotycznych, a także produkcje anime. W wolnym czasie bin Laden relaksował się przy amerykańskich filmach i serialach. Resident Evil, Auta, Mrówka Z czy cała kolekcja Jasia Fasoli to tylko wybrane pozycje. Znaleziono też film dokumentalny BBC o Al-Kaidzie.



Co więcej, pojawiły się również filmy o szydełkowaniu, bogata biblioteka audio (zachodnich wykonawców), a nawet pobrane viralowe filmiki z serwisu YouTube. Najbardziej charakterystycznym jest "Charlie Bit My Finger", który zrobił furorę w 2007 roku.