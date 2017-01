Udany RTF Falcona 9R

14 stycznia rakieta Falcon 9R udanie powróciła do służby. Dziesięć satelitów Iridium znalazło się na odpowiednich orbitach a pierwszy stopień Falcona 9R udanie wylądował na platformie morskiej.

Zdjęcie Tuż po lądowaniu - pierwszy stopień Falcon 9R na platformie morskiej - 14.01.2017 /materiały prasowe

Długo oczekiwany start Falcona 9R i „powrót do służby” (ang. Return To Flight, RTF) nastąpił 14 stycznia 2017 roku o godzinie 18:54 CET. Start odbył się z bazy Vandeberg w Kalifornii. Lot przebiegł prawidłowo – pierwszy satelita został uwolniony godzinę po starcie na prawidłowej orbicie o wysokości około 625 km. Kolejne satelity były uwalniane co 100 sekund.

W tym locie firma SpaceX spróbowała odzyskać pierwszy stopień. Po ich separacji, pierwszy stopień Falcona 9R rozpoczął powrót. Na lądowanie wyznaczono platformę morską o nazwie „Just Read The Instructions”. Mniej niż dziesięć minut od startu nastąpiło lądowanie pierwszego stopnia, które zakończyło się pełnym sukcesem. Jest to szóste udane lądowanie pierwszego stopnia rakiety Falcon 9R.

Na pokładzie rakiety Falcon 9R znalazło się dziesięć satelitów Iridium drugiej generacji. Firma SpaceX planuje przeprowadzenie kilku kolejnych lotów z satelitami konstelacji Iridium.

Wideo SpaceX Return to Flight with Falcon 9 Rocket Launch - Iridium Flight 1

Udane RTF to ważny krok dla firmy SpaceX w wznowieniu regularnych lotów rakiet Falcon 9. Już niebawem (najwcześniej 26 stycznia) powinien nastąpić pierwszy start tej rakiety z historycznej wyrzutni LC-39A na Florydzie. W dalszej kolejności powinien nastąpić start rakiety Falcon 9R z bezzałogowym pojazdem Dragon do misji CRS-10. Łącznie powinniśmy się spodziewać kilkunastu lotów rakiety Falcon 9R w 2017 rok.

Ten rok będzie mieć bardzo duże znaczenie dla przyszłości firmy SpaceX, która kończy prace na dużą rakietą Falcon Heavy oraz nad załogową kapsułą Dragon 2. Te dwie konstrukcje w ciągu zaledwie kilku najbliższych lat mogą wpłynąć na rozwój sektora kosmicznego.