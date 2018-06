Uber wykryje czy wsiadający pasażer jest pijany

Uber rozpoczął ubieganie się o patent, który może pozwolić na automatyczne wykrycie tego czy wsiadający do pojazdu pasażer jest pod wpływem alkoholu. Za rozpoznawanie stanu użytkownika ma być odpowiedzialna sztuczna inteligencja oraz specjalne algorytmy.

Zdjęcie Uber /123RF/PICSEL

Patent Ubera oprócz sprawdzania stanu trzeźwości wsiadającego pasażera będzie także w stanie monitorować szereg informacji po to, aby uzyskać jak najbardziej dokładny obraz sytuacji. Firma będzie w stanie sprawdzić, jak dokładnie zachowuje się użytkownik jeszcze przed zamówieniem przejazdu w aplikacji. Uber weźmie pod uwagę szybkość wprowadzania danych, interakcję ze smartfonem czy nawet prędkość użytkownika, z jaką porusza się on w oczekiwaniu na przejazd.

Powiadomienie kierowcy Ubera o tym, iż jego następny kurs będzie podróżą z osobą nietrzeźwą może rozwiązać wiele problemów - chociażby te, które związane są z higieną wnętrza pojazdu.

Uber już w przeszłości borykał się z problemami, które były związane ze zbieraniem zbyt dużej ilości informacji na temat użytkowników.

Warto pamiętać, że opisywany wyżej pomysł, to póki co tylko patent i nie wiadomo czy finalnie trafi on do aplikacji czy też będzie leżał przez najbliższe lata zakurzony w szufladzie.