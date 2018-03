Uber wprowadza napiwki dla kierowców i dostawców w Polsce

Użytkownicy korzystający z aplikacji Ubera w Polsce mogą już zostawiać napiwki dla kierowców i dostawców.

Aplikacja sama zasugeruje kwotę, jaką możemy przeznaczyć na napiwek. Dodatkowo, każdy użytkownik może sam wpisać dowolną sumę. Napiwki to część działań firmy zmierzających do zwiększenia zadowolenia partnerów-kierowców Ubera oraz kurierów z Uber Eats. Opcja napiwków zostanie aktywowana w obu aplikacjach wieczorem, 27 marca.

Użytkownik, który zdecyduje się zostawić napiwek kierowcy korzystającemu z aplikacji Uber bądź kurierowi współpracującemu z Uber Eats, może wybrać między 3 standardowymi kwotami dostępnymi w aplikacji: 2 zł, 3 zł lub 5 zł. Poza z góry określonymi stawkami napiwków, każdy pasażer może również wpisać w aplikację własną kwotę napiwku. Użytkownicy mogą wynagrodzić kierowcę przez aplikację w ciągu 7 dni od przejazdu czy odebrania zamówienia. W przypadku korzystania ze strony internetowej Ubera, ten czas wydłuża się do miesiąca. Uber nie będzie dodawać do napiwków żadnych kosztów operacyjnych. Cała kwota trafia zatem prosto do kieszeni kierowcy lub dostawcy.

- Usługi bazujące na aplikacjach mają przede wszystkim wymiar społeczny. Po każdym zakończonym przejeździe z Uberem bądź zrealizowanej dostawie z Uber Eats, użytkownicy mogą nie tylko ocenić poziom wykonanej usługi, lecz także wycenić ją opcjonalnym napiwkiem. Napiwki były formą gratyfikacji oczekiwaną przez naszych kierowców-partnerów oraz dostawców współpracujących z Uber Eats, ale nie tylko przez nich - mówi Magdalena Szulc, rzecznik prasowy Ubera w Polsce - Wielu pasażerów korzystających z Ubera oraz użytkowników usługi Uber Eats zgłaszało, że chcieliby mieć możliwość nagrodzenia dobrej obsługi. Polscy kierowcy i dostawcy są zresztą oceniani jako jedni z najlepszych w Europie. Dlatego jesteśmy przekonani, że użytkownicy będą chętnie korzystać z napiwków dostępnych w aplikacji - dodaje Magdalena Szulc.