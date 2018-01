Uber kontra warszawski smog

​9 stycznia, każdy przejazd w stolicy z wykorzystaniem opcji rozdzielenia rachunku będzie o 30 proc. tańszy. Trzeba dodać specjalny kod promocyjny SMOGPL2018 w aplikacji Uber.

Zdjęcie Uber próbuje walczyć ze smogiem /materiały prasowe

Mieszkańcy Warszawy nie mieli dziś łatwego poranka. Rano indeksy smogowe w aplikacji Plume Air Report alarmowały o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza w stolicy: indeks PM2.5 przekroczył 182, zaś PM10 - 159.



Kod promocyjny uprawniający do 30 proc. zniżki obowiązuje na 3 przejazdy i działa do dziś (9 stycznia), do godziny 23.55.