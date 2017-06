Twórca Oculusa, Palmer Luckey, ma nowy pomysł

Według The New York Times, Palmer Luckey, twórca Oculusa, pracuje nad nowym wynalazkiem, który przyda się przede wszystkim służbom granicznym.

Zdjęcie Technologia ma znaleźć zastosowanie wojskowe /AFP

Palmer Luckey, odkąd sprzedał Facebookowi swoją firmę, pracuje nad nowym projektem - tak donosi The New York Times. Jego nowy wynalazek to system kamer, który monitoruje otoczenie i rozpoznaje obiekty znajdujące się w pobliżu. Technologia ma służyć przede wszystkim jako pomoc dla straży granicznej. Według Luckey'a, kamery wykorzystują bardzo podobną technologię do tej z samochodów autonomicznych.

Reklama

Dzięki wynalazkowi, straż graniczna będzie mogła wykryć wszystkie obiekty przekraczające granicę, z niewielkimi dronami i robotami włącznie. Rząd Donalda Trumpa podobno już wyraził zainteresowanie nową firmą Luckey'a.



"Wydajemy więcej niż kiedykolwiek na technologię obronną, ale tempo innowacji znacznie spowolniło. Potrzebujemy nowej formy obrony, która będzie oszczędzać pieniądze podatników przy jednoczesnym tworzeniu wyjątkowej technologii, utrzymującej bezpieczeństwo naszych żołnierzy i obywateli " - powiedział Luckey.



Luckey sprzedał Facebookowi firmę Oculus w 2014 za 2,3 mld dolarów.